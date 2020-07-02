2020-07-02T16:39:31+03:00
Общество

Москва стала образцом честного и прозрачного голосования

ЦИК обработал все протоколы голосования по внесению изменений в Конституцию. За принятие поправок — 77,92% россиян, против — 21,27%
Юрий ШАМИН
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Члены Общественной палаты назвали это голосование рекордным по отсутствию серьезных сбоев, жалоб и нарушений. Серьезных нарушений при его проведении не выявили и члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы все должны быть благодарны Центральной избирательной комиссии, всем работникам избирательных комиссий во всех регионах, городах страны за то, что они так выполнили свою работу, и они фактически вместе с наблюдателями, конечно, достигли высокой легитимности голосования», — уверен глава СПЧ Валерий Фадеев.

По «золотому стандарту»

В Москве открытое, прозрачное, честное голосование обеспечивает Общественный штаб. Его задача — следить за тем, чтобы был соблюден «золотой стандарт наблюдения». Это и видеокамеры на каждом участке, и работа наблюдателей от разных партий и организаций, и внимательный разбор каждого сигнала о возможном нарушении.

Наблюдатели (а их было больше 21,6 тысячи) могли контролировать ход и самой процедуры голосования, и подсчета голосов. Они получили доступ к наблюдению и за онлайн-голосованием.

Кстати, никому не отказали в желании стать наблюдателем — набор был открытым. Все прошедшие регистрацию и обучение вышли на участки для голосования. «Ни один наблюдатель, ни один журналист не был удален с участка», — подчеркнул руководитель штаба Илья Массух.

О возможных нарушениях наблюдатели могли сообщить в кол-центр (там же получить консультацию). Каждое такое сообщение внимательно рассматривала группа разбора. При необходимости на место выезжали мобильные группы.

За все дни голосования в столице подтвердились 9 нарушений, и по ним приняты меры. Например, камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. Просмотр записи показал нарушение, и ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783.

Высокий уровень прозрачности наблюдения и контроль подсчета голосов

Главная задача наблюдателей и Общественного штаба — обеспечивать соблюдение стандарта наблюдения, объяснил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. «Для Москвы это принципиальный вопрос. За последние несколько лет достигнут высокий уровень прозрачности наблюдения, что вызывает доверие к итоговым цифрам. Общественный штаб все эти дни являлся открытым местом, куда люди могли жаловаться. Все разбиралось беспристрастно, благожелательно к жалобщикам и с желанием установить истину», — отметил он.

Штаб контролировал и процесс подсчета голосов. Для подсчета была создана специальная информационная система для обработки в онлайне всех данных с УИКов, рассказал Илья Массух. «Система позволяет представлять данные по явке, по количеству обработанных бюллетеней, и, конечно, самое главное — процент “за” и “против”»,уточнил он.

Свыше 21 тысячи наблюдателей, больше 7 тысяч камер на более чем 3,6 тысячи участков, обновленная система для удобного и безопасного электронного голосования — московский «золотой стандарт голосования» снова показал свою прозрачность, открытость и честность.

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