Новые технологии – путь к экологии

Комитет по экологии и природопользованию Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Посольство Финляндии в России провели видеоконференцию с участием представителей финских компаний, специализирующихся на решении проблем промышленной экологии.

В конференции участвовали представители ведущих финских производств, связанных с очисткой воды и воздуха, энергосбережением и охраной окружающей среды - Yara, Econet, Kemira, EPSE, Koja и другие. Высокий интерес российских промышленных компаний («ЕвроХим», УГМК, СУЭК, УК «Полюс» и других) к финскому опыту в экологической сфере объясняется тем, что Финляндия – лидер в Европе по уровню охраны природы и экологичности своих производств.

Российских и финских промышленников связывают давние партнерские отношения. Например, минерально-химическая компания «ЕвроХим» уже много лет сотрудничает с Фондом Джона Нурминена по охране экологии Балтийского моря, а также совместно участвует с Финляндией в создании транспортного коридора и нового пограничного перехода, который должен связать город Ковдор в Мурманской области, где находится предприятие «ЕвроХима», с финской территорией.

В Ковдоре местные власти реализуют культурный и туристический проект «Ковдор - столица Гипербореи», и дорога в Финляндию поможет связать российский и финский туристические кластеры, стимулировать развитие разных направлений бизнеса. Об этом участникам конференции напомнил первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Сейчас перед российской промышленностью стоит амбициозная задача - переход на наилучшие доступные технологии (НДТ), в том числе, и в сфере промышленной экологии. Уже второй год в России реализуется переход предприятий, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, на новое нормирование, основанное на использовании НДТ. Совместно с Минпромторгом РФ в РСПП разработали целую «Энциклопедию НДТ», из которой промышленные предприятия страны могут узнать о тех технологиях, которые нужны именно им. Сейчас национальных справочников НДТ в России даже больше, чем в Европе.

Как отметил посол Финляндии в России Микко Хаутала, РСПП и посольство Финляндии намерены соединить потребности российской промышленности в экологической сфере с возможностями ведущих финских компаний. Для организации такого взаимодействия, подчеркнул посол, в посольстве есть даже специальный сотрудник.

Представители финских компаний рассказали о широком спектре передовых природосберегающих технологий, которые они готовы предложить российской промышленности. Участники конференции достигли предварительных договорённостей о сотрудничестве по внедрению прогрессивных финских технологий в России, в частности, для совершенствования системы водоочистки в городе Новомосковск Тульской области.

В завершение конференции и Игорь Нечаев, и Микко Хаутала подчеркнули, что цель участников мероприятия из обеих стран одинакова: через сотрудничество и внедрение наилучших технологий достичь перехода к безотходной экономике замкнутого цикла и сделать окружающую среду чище.