Массовая драка курьеров в Москве попала на видео

Эти кадры сделаны на Северо-Востоке Москвы. Все случилось неподалеку от одного из ресторанов фастфуда, вокруг которых всегда десятки курьеров в цветных ветровка ожидают заказа. Местные жители услышали крики за окном и выглянули посмотреть, что за шум, а перед ними — драка.

Бились представители разных служб доставки: зеленые против желтых. Конфликт то затухал и противоборствующие стороны разбредались по углам лужайки, то вновь сходились в бою. Правда, баталия была не кровавой: пацаны больше толкались и угрожающе напрыгивали друг на друга, нежели пускали в ход кулаки.

В один момент прохожие призвали противоборствующие стороны к порядку и пригрозили полицией. Курьеры оставили вражду и вернулись к работе. Конечно, самые разгоряченные поспешили удалиться.

В полицию или скорую после драки никто не позвонил. Однако в МВД собираются проверить инцидент и установить участников потасовки. Корреспондент kp.ru связался с представителями сервисов доставки.

— Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры наших партнеров. Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу, — рассказали в «Яндекс.Еда».

Представители курьеров в зеленом — Delivery Club — то же обескуражены инцидентом.

— Курьерское сообщество очень дружное, сотрудники всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, — сообщил kp.ru представитель сервиса.