Знакомство с родителями: инструкция по выживанию

Многие думают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но это лишь один из множества путей. Недавно американский журнал для семейного чтения «Ридерс Дайджест» (Reader s Digest) опубликовал хит-парад правил этикета, которые должна знать каждая женщина. От себя добавим важное уточнение - каждая женщина, мечтающая выйти замуж за приличного мужчину. Разумеется, нам Reader s Digest не указ, что они там знают о нашей жизни непростой, но все же почитать стоит (тем более лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр Моногамов кое-что от себя незаметно добавил).

В числе прочих довольно банальных правил, таких как «Не опаздывайте больше чем на 10 минут» и «Не говорите по телефону слишком громко», там попадаются и довольно дельные советы. В том числе и такие, которые позволят завоевать не только сердце мужчины, но и расположение его родственников. А они вам, глядишь, холодильник или микроволновку на свадьбу потом подарят.

1. Не приходите в гости с пустыми руками

Ситуация: вас наконец-то пригласили на ужин в семью возлюбленного. Надо порадовать хозяев дома недорогим подарком. Даже если они просили ничего не приносить, захватите букет цветов для мамы вашего спутника или небольшой торт. Этот элементарный жест вежливости сразу разрядит обстановку и создаст о вас благоприятное впечатление. Не зря говорят: хорошее воспитание - это когда другим хорошо. Чтобы было хорошо папе, вы знаете, что принести. Только сначала узнайте у кавалера, что папа пьет. Если выяснится, что не пьет вообще ничего, просто радуйтесь - у вашего избранника хорошая наследственность.

2. Не набрасывайтесь на еду

Возможно, обеденный этикет придумали люди, не знавшие чувства голода, но одно из его правил гласит: не садитесь за стол первой и не начинайте есть до тех пор, пока к еде не приступят хозяева дома. Девушки, которые мало едят, почему-то нравятся родне жениха.

3. Забудьте о телефоне

Даже если все присутствующие положили мобильники на стол, не повторяйте их ошибки. Отключите звук и уберите телефон в сумку или карман (ну разве что у вас последняя дорогущая модель, это может создать впечатление, что девушка вы состоятельная и траты на будущую семью со стороны родителей будут невелики). Плохо, если во время ужина вы начнете отвечать на сообщения. Впрочем, разок можно поднять трубку и сказать строгим голосом: «Предлагаю закрыть эту тему. Я уже тебе говорила, что люблю другого и он - мое будущее».

4. Молчите больше, говорите меньше

О чем бы ни зашел разговор за столом, постарайтесь не подавлять присутствующих своими глубокими познаниями в теме. Меньше говорите о себе, не задавайте присутствующим личных вопросов и, главное, не перебивайте рассказчиков (особенно маму кавалера). Как говорится, ведите себя чуточку лучше, чем это необходимо.

5. Не вторгайтесь в чужое пространство

Хорошо воспитанные женщины не дотрагиваются до людей без разрешения: не хлопают их по плечу, не протягивают первыми руку для рукопожатия. Ведь далеко не всем это нравится. И хотя в последние месяцы из-за коронавируса мы все привыкли соблюдать дистанцию, это правило пригодится и после карантина.

6. Не пытайтесь притворяться

Не нужно согласно кивать и продолжать беседу на тему, которая вам неизвестна. Не бойтесь показаться глупой и задайте наводящие вопросы, если понятия не имеете, о чем речь. Родители оценят вашу любознательность, жених с облегчением поймет, что вы не умнее его (для мужчин это важно).

7. Не сплетничайте

Даже если вас так и подмывает рассказать о подруге-неудачнице или пьющем соседе, не начинайте подобных разговоров. По крайней мере на первых порах знакомства. Потом успеете еще с мамой жениха на эту тему пообщаться. Но при мужчинах - ни-ни.

8. Будьте осторожны в соцсетях

Не оставляйте провокационных высказываний в интернете, ведь ваш возлюбленный или члены его семьи могут их прочесть и неверно истолковать. Помните, что в первые несколько месяцев знакомства с мужчиной вы как на допросе: любое неосторожное слово может быть использовано против вас. Поэтому лучше сразу заблокируйте в соцсетях будущих свекра и свекровь.

9. Все эмоции - без эмодзи

Если не заблокировали, учитывайте некоторые нюансы. Возможно, вы привыкли общаться с подругами и друзьями, наполняя свои сообщения смешными рожицами и сердечками, но многие взрослые могут принять такую манеру общения за инфантилизм и недостаток воспитания. Ведь умные люди могут выразить настроение словами без использования детских эмодзи.

10. И поменьше высокомерия

Хорошо воспитанные женщины одинаково вежливы и с дворником, и с генеральным директором. Хорошие невестки тоже. Особенно при родителях жениха.

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Ну и главное - всегда держите спину прямой, ведь женщина с хорошей осанкой выглядит достойно и привлекательно! Мама вспомнит свою молодость, папа вспомнит маму в молодости, кавалер подумает: ну все, точно женюсь.