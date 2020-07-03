Коронавирус и сахарный диабет: в чем опасность и как сохранить здоровье?

Какими осложнениями чревато сочетание двух опасных болезней, и почему ученые видят в этом возможность прорыва в лечении COVID-19. Об этом «Комсомолка» беседовала с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяной Юльевной Демидовой.

- Расскажите подробнее о семействе вирусов SARS-CoV-2. Насколько известно, мир уже пережил 2 пандемии, вызванные этим вирусом.

- SARS-CoV-2 и COVID-19 - это не одно и тоже. COVID-19 - это название инфекционного заболевания или короновирусная инфекция. SARS-CoV-2 - это название вируса –возбудителя коронавирусной инфекции.

Именно он и дает тяжелое течение болезни. С вирусом SARS человечество сталкивалось и раньше, но не так масштабно. При этом человек может переболеть коронавирусом, но без осложнений в виде тяжелого острого респираторного синдрома.

- Уже известно, что пациенты с сахарным диабетом находятся в группе риска Covid 19. Что это значит?

- Эксперты Всемирной организации здравоохранения выделили заболевания, которые отягощают течение коронавирусной инфекции и дают самые тяжелые осложнения. На первом месте в группе риска находятся сердечно-сосудистые болезни, а на втором - сахарный диабет 2 типа. Дело в том, что независимо от пандемии сахарный диабет - тяжелое хроническое заболевание, сопряженное с осложнениями. В первую очередь, это поражение микроциркуляторного русла, когда нарушается кровоснабжение по мельчайшим сосудам, ожирение. На фоне диабета развиваются сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и так далее. Все это отягощает течение коронавирусной инфекции и дает тяжелый прогноз. Кроме того, пациенты с диабетом сами по себе склонны к инфекционным заболеваниям. Даже без учета пневмонии диабетики госпитализируются с респираторными заболеваниями гораздо чаще, в том числе и со стрептококковыми пневмониями, вирусным гриппом. Поэтому ковидная пневмония у пациентов с сахарным диабетом ложится на очень неблагоприятный фон. В то же время у каждого диабетика коронавирусная инфекция протекает по-разному, в зависимости от возраста, пола и сопутствующих заболеваний или осложнений сахарного диабета.

Диагноз сахарный диабет имеют в нашей стране около 5 млн человек. Из них около 4,5 млн - сахарный диабет 2-го типа, и около 300 тыс человек – 1-го типа. А значит, все эти люди попадают в группу риска развития вирусной инфекции со всеми вытекающими последствиями.

Опасение вызывает то, что у наших пациентов не всегда ярко выраженная клиническая картина течения острого респираторного синдрома. Болезнь может не быть высокой температуры, одышки, интоксикации - настораживающих симптомов, важных для госпитализации. Однако уже имеются тяжелые стадии поражения внутренних органов, при которых необходимо интенсивное лечение в реанимационных отделениях.

Менять терапию пациентам с сахарным диабетом 2 типа могут только врачи-специалисты.

- Правда ли, что Covid 19 может провоцировать развитие диабета?

- Действительно, наши зарубежные коллеги заметили закономерность: у высокого процента пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции развивается гипергликемическая картина - ее демонстрируют порядка 30-40% госпитализированных больных. У части это транзиторная картина, но у многих это начало истинного сахарного диабета, возможно на фоне уже имевшейся предрасположенности. Ведь ожирение и предиабет широко распространены в нашей стране. Интересно, что на фоне острого респираторного синдрома, вызванного SARS-CoV-2, ухудшение показателей глюкозы крови характерно как для диабетиков, так и для недиабетиков. Даже на фоне легкого течения инфекции пациенты с диабетом все равно демонстрируют ухудшение гипергликемической картины. Они нуждаются в усилении сахаропонижающей терапии, как пероральной, так и в переходе на инсулиновые режимы. Эта закономерность породила гипотетическую мысль, что коронавирусная инфекция сама по себе может стимулировать случаи сахарного диабета, выступать в качестве триггерного фактора. Сегодня опубликовано не мало научных работ, описывающих причины и механизмы, которые подтверждают: по всей видимости SARS-CoV-2 может действительно повреждать островковые клетки поджелудочной железы. Для нас этот факт важен потому, что в России порядка 20% населения имеют преддиабетические стадии сахарного диабета. Если они заболеют коронавирусной инфекцией, можно ожидать резкого прироста людей, страдающих диабетом.

- Но это не единственные предположения, которые возникли в последние месяцы. В научной литературе появились публикации, что класс препаратов иДПП4 может быть рассмотрен, как мишень для создания противовирусной терапии. Расскажите, пожалуйста, про этот класс препаратов.

- Ингибиторы ДПП-4 (иДПП-4) относительно новый, современный класс препаратов, использующийся в практике более 15 лет. Он признан самым безопасным и удобным в применении, поскольку не привязан к режиму питания и физических нагрузок.

Благодаря своему глюкозозависимому влиянию на секрецию инсулина и глюкагона, иДПП-4 позволяют эффективно контролировать сахарный диабет 2 типа без гипогликемических реакций. Эти препараты обладают и другими важными преимуществами, которые позволили по-новому взглянуть на возможности управления сахарным диабетом. Класс ингибиторов ДПП-4 уже широко представлен, но продолжают появляются все новые оригинальные молекулы этого класса. Новой зарегистрированной молекулой в РФ стал эвоглиптин, известный в мире под торговой маркой Шуганон. Производство подобных препаратов на территории нашей страны повысит доступность инновационных и безопасных лекарств для большего количества людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Тем более, что SARS-CoV-2 пандемия выявила высокую значимость самого фермента – ДПП-4 для внедрения и размножения короновируса.

- А как вирус взаимодействует с рецептором иДПП4?

- Оказалось, что для COVID-19 есть два субстрата в организме человека, которые открывают «входные ворота» для вируса – это ферменты АПФ-2 (ангиотензинпревращающего фермент) и ДПП-4 (дипептидилпептидаза). АПФ-2 - это биологически активное вещество, содержащееся в организме человека и задействованное во многих физиологических реакциях. В частности, именно оно регулирует водно-солевой обмен и управляет артериальным давлением, сужая или расширяя сосуды. Фермент ДПП-4 разрушает инкретиновые гормоны, отвечающие за уровень инсулина в крови. Возможно, эти ферменты являются проводниками вируса и обеспечивают благоприятные условия для его проникновения и жизнедеятельности. Так, на поверхности вируса SARS-CoV-2 расположен особый пептид - S (Спайк-протеин), который имеет рецептор, связывающийся с рецептором ДПП-4, расположенным на поверхности клеток человека. Таким образом, вирус может легче проникать внутрь клетки хозяина, связывая свой S-протеин с рецептором ДПП-4 клетки-хозяина. Предположительно, ингибиторы ДПП4, блокируя экспрессию самого фермента ДПП4, могут противостоять связыванию и проникновению вируса COVID-19 посредством Спайк- протеина.

Кроме того, международная группа ученых обнаружила, что попадание вируса в организм стимулирует бурную реакцию со стороны иммунной системы. Она начинает активно вырабатывать пептидные молекулы – цитокины, а в ряде тяжелых случаев - настоящий «цитокиновый шторм». Эксперты считают, что именно чрезмерная защитная реакция организма становится проблемой и может наносить вред здоровым тканям. В итоге в организме возникают дополнительные воспалительные процессы, способствующие более тяжелому течению заболевания.

- Подводя итог, почему пациенты с сахарным диабетом 2 типа более уязвимы к COVID-19, почему в большей степени демонстрируют тяжелое течение и более не благоприятные исходы?

- Пациенты с сахарным диабетом чаще имеют избыточный вес, повышенный уровень глюкозы, поврежденное микроциркуляторное русло, сопутствующие проблемы сердечно-сосудистого характера, высокую гиперактивность ренин-ангиотензиновой системы - в частности АПФ-2 и избыточную экспрессию ДПП-4. Добавим к этому высокую тропность вируса к островковым клеткам поджелудочной железы и дополнительные риски повреждения внутренних органов.

Применение препаратов класса иДПП4 потенциально может быть интересно своим двойным эффектом.

Конечно, уже сейчас специалистам понятны особенности в ведении таких пациентов, их много. Но если фокусироваться на противодиабетической терапии, то следует понимать, что далеко не все классы препаратов равно безопасны и эффективны в условиях сегодняшней пандемии. Зная о классе, блокирующем фермент ДПП4, возникает мысль о его более обоснованном применении в условиях возникновения вирусной инфекции. Особенно в случаях первичного выявленияили нетяжелой гипергликемии при сахарном диабете. Заблокировав фермент ДПП4 на 24 часа, появляется возможность не только безопасно улучшить гликемический контроль, но и одновременно ингибировать избыточный выброс цитокинов - воспалительных агентов. То есть профилактировать потенциальный «цитокиновый шторм» при сахарном диабете.

Таким образом, сегодня вновь возникает актуальный разговор о выборе противодиабетических препаратов при ведении пациентов сахарным диабетом. Пациентов, которые очень разнородны и отличаются друг от друга и по возрасту, и по соматическому здоровью, и по потребностям лечения. Применение препаратов класса иДПП4 потенциально может быть интересно своим двойным эффектом: сахароснижающим и противовоспалительным воздействием. Это обеспечивает оптимальное лечение.

- А можно ли применять этот класс препаратов для лечения Covid 19 не только у пациентов с сахарным диабетом 2 типа?

- Говорить об этом без исследований и научных подтверждений я бы не стала. Это предмет для дальнейших исследований.

- Может ли применение препаратов иДПП4 у пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, быть рассмотрено как дополнительный фактор в лечении осложнений и облегчении степени тяжести заболевания?

- У нас есть доказанная безопасность препаратов класса ингибиторов ДПП-4, которая наравне с доказанной сахароснижающей эффективностью легла в основу регистрации этих препаратов для лечения сахарного диабета. Весь мир использует инкретиновую терапию в различных схемах у пациентов с диабетом. Будет ли сформулировано и зарегистрировано новое направление говорить пока рано. Однако, повторюсь, что для диабетиков такая терапия несомненно могла бы быть рекомендована, согласно всем стандартам, принятым на сегодняшний день. Но не стоит забывать, что менять терапию пациентам с сахарным диабетом 2 типа могут только врачи-специалисты, с учетом всех особенностей и состояния пациента.

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Юльевна Демидова – доктор медицинских наук, профессор, автор более 320 печатных работ, в том числе 7 учебных пособий, 5 монографий, глав в учебниках по эндокринологии. Руководитель 4 кандидатских диссертаций. Член Диссертационного совета РМАПО. Председатель секции по ожирению и метаболическому синдрому Российской Ассоциации Эндокринологов, член Президиума Российского медицинского научного общества терапевтов (РМНОТ), член редколлегии журналов «Сахарный диабет», «Проблемы эндокринологии», «Женское здоровье», «Терапия», «Эндокринология: новости, мнения, обучение».