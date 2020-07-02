2020-07-03T21:11:59+03:00
Общество

Железнодорожные билеты на Черное море подорожали. А в Санкт-Петербург – подешевели

В июне-2020 пассажиров в российских поездах стало вдвое меньше по сравнению с прошлым годом
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Железная дорога тоже подсчитывает убытки от пандемии. В июне-2020 российские поезда перевезли 56,9 миллиона пассажиров – это на 46,7% меньше, чем в июне прошлого года, констатируют в “РЖД”. И то если считать все маршруты, в том числе пригородные электрички. А если взять только поезда дальнего следования, то падение еще заметнее: на 68% по сравнению с прошлым летом. В путешествия на поезде июне отправились 3,6 миллиона человек.

Причины понятны. Обычно-то в начале лета отпускники стремятся на юг, родители везут детей к бабушкам-дедушкам. А сейчас почти весь июнь курорты были закрыты, во многих регионах карантины. Куда тут поедешь?

Но если сравнивать не с прошлым годом, а с маем, картина становится оптимистичнее. В первый летний месяц россияне купили в 4 раза больше билетов на поезда, чем в мае, поделились с “КП” эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

И если в мае билеты брали в основном в один конец и на ближайшие дни (никто не знал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и ограничениями), то сейчас все больше пассажиров планируеют поездки хотя бы за 2 недели вперед.

КУДА ЕДУТ ИЗ МОСКВЫ НА ПОЕЗДАХ ЛЕТОМ-2020

Маршрут*// Средний чек за билет// На сколько дороже или дешевле, чем год назад

Петербург 1800 рублей -11%

Симферополь 5780 рублей –***

Анапа 4490 рублей +22%

Казань 2300 рублей -7%

Cаратов 2280 рублей -13%

Воронеж 2225 рублей +6%

Сочи 5170 рублей +14%

Лазаревское 5150 рублей +27%

Адлер 5380 рублей +25%

Самара 2670 рублей +4%

Белгород 2420 рублей +3%

Ростов-на-Дону 3770 рублей +13%

Новороссийск 5000 рублей +31%

*В эти города куплено больше всего железнодорожных билетов из Москвы на июнь, июль и август, по данным Туту.ру.

**Учтены все купленные билеты в плацкартные вагоны и купе, средний чек за поездку в одну сторону.

***Летом-2019 в Симферополь поезда еще не ходили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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