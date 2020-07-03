“Когда тебе есть, чем заняться - болеть некогда”: Люди с инвалидностью создают красоту из дерева

Жизнь взрослых с инвалидностью часто ограничивается четырьмя стенами. А за ними - ни работы, ни друзей. Но так быть не должно! Это доказывают ученики инклюзивных мастерских, которые появились в Вологде. Здесь люди с самыми разными особенностями здоровья осваивают столярное мастерство: от простой пилы до станков с числовым программным управлением. А еще - учатся шить и украшать деревянные изделия узорами.

Екатерина Щекотурова, председатель Вологодской городской организации Всероссийского общества инвалидов

- Как родился проект?

В 2016 году я возглавила Вологодскую городскую организацию ВОИ и начала проводить самые разные мероприятия. К нам стали обращаться добровольцы - простые люди, которые хотели помочь. Одним из них стал Алексей Викторович Прахов, он и предложил проводить столярные мастер-классы. Благодаря фонду президентских грантов удалось докупить оборудование и запустить мастерские: столярную и швейную, а еще - кружок технического дизайна. Здесь мы занимаемся декорированием предметов, изготовленных в столярке. Во время самоизоляции начали записывать мастер-классы на видео, очень ждем продолжения проекта “в жизни”. Работать с фондом президентских грантов нам очень нравится: нет бумажной волокиты, все понятно и доступно.

Многие участники мастерских по-настоящему увлеклись ремеслом Фото: предоставлено авторами проекта

- Кто занимается в мастерских?

Проект идет уже год и вызывает огромный интерес. В мастерских занимаются люди с разной степенью инвалидностью, в том числе первой группы. Самому юному мастеру - шесть лет. Недавно он сделал книжную полку в виде самолета. Каждый год мы проводим инклюзивный фестиваль настольно-спортивных игр и в прошлом году мастерская изготовила для него столы и стулья. Ребята сами придумали, как сделать все модели сборно-разборными. У нас образовалось настоящее конструкторское бюро!

Участники мастерских изготовили мебель и игры для фестиваля Фото: предоставлено авторами проекта

Фото: предоставлено авторами проекта

- Что дают мастерские участникам?

Кто-то приходит, чтобы починить свою одежду или мебель. А для кого-то проект стал настоящей отдушиной. У нас есть десяток ребят, которые стали буквально жить этим увлечением. Они конструируют изделия, осваивают программирование станков с ЧПУ. У двоих самых увлеченных ребят - тяжелая форма ДЦП. Им бывает непросто координироваться, но они преодолевают себя. Теперь мы хотим подавать новую заявку на президентский грант, чтобы они могли учить других своему мастерству, а главное - получить трудоустройство. Мы также очень хотим рассширить площадку мастерской: сейчас в ней одновременно могут работать только два человека, а желающих гораздо больше.

Фото: предоставлено авторами проекта

В мастерских ребятам часто приходится думать, как из какого-то кривого брусочка, сделать красивый предмет. Так и в жизни: даже если тебе в чем-то не повезло - все равно можно найти себя. Это и есть цель всех наших проектов: чтобы у человека с инвалидностью появилось любимое дело. Ведь когда тебе есть, чем заняться, болеть некогда.