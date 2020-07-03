"Украина не хочет реинтегрировать ДНР и ЛНР": Что значат слова Леонида Кравчука о том, что Донбасс должна восстанавливать Россия
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия «поможет» Киеву в восстановление Донбасс. Известный украинский политолог Михаил Погребинский объяснил обозревателю сайта kp.ru Александру Гамову, что на самом деле значат такие слова экс-главы государства.
- Михаил Борисович, вот экс-депутат Верховной Рады Мураев считает, что Украина просто боится брать разрушенный Донбасс. А Леонид Макарович Кравчук сегодня заявил: а почему Украина должна его восстанавливать? Типа: пусть - Россия. Резонный вопрос возникает: а почему Россия-то должна восстанавливать, когда бомбила Украина?
- Александр, давайте я вас сначала поправлю. Мураев – не депутат Верховной Рады.
- Экс-депутат. А я так и сказал.
- Да, он бывший, он - был… Что касается восстановления Донбасса, то, мне кажется, что это сейчас не тема в повестке дня.
- Да? Почему?
- Я не очень понимаю, зачем об этом заговорили. Сейчас не решён принципиальный вопрос не решен – хочет ли Украина реинтегрировать Донбасс или нет?
Политолог Михаил Погребинский. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
- А вы как думаете?
- Я бы сказал так: скорее, не хочет. А раз не хочет, ясно, что она ничего восстанавливать не будет. Так или иначе, придется это делать России.
Так что - я не вижу здесь темы для обсуждения.
Михаил Погребинский-о заявлении Леонида Кравчука, который считает, что Донбасс должна восстанавливать Россия: «Украина, скорее, не хочет реинтегрировать Донбасс...»
- А минские соглашения - Украина все, забыла?
- Если бы все-таки Украина согласилась на выполнение минских соглашений и, по существу, на автономный статус Донбасса в составе Украины, - там бы, наверное, была бы актуальной тема международной конференции доноров, которые готовы были бы помочь в восстановлении Донбасса.
- То есть - только Европа и поможет?
- Возложить на Украину ответственность за это (речь - о восстановлении Донбасса. - А.Г.) – дело абсолютно бесполезное. Просто на это у них нет денег.
- А в Европе?
- А заинтересованность Европы, в принципе, есть. Я думаю, что можно было бы такую конференцию собрать.
Это - в случае, если бы, действительно, выполнены были минские соглашения. Но опять же, этот вопрос сейчас не в повестке.
- И в ближайшие месяцы, а то и годы…
- Не видно перспектив. Просто движение идет в сторону суверенизации этих территорий.
- Тогда нужно просто подождать и не обращать пристальное внимание на эти заявления бывших?
- Да. Это правда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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