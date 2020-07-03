"Украина не хочет реинтегрировать ДНР и ЛНР": Что значат слова Леонида Кравчука о том, что Донбасс должна восстанавливать Россия

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия «поможет» Киеву в восстановление Донбасс. Известный украинский политолог Михаил Погребинский объяснил обозревателю сайта kp.ru Александру Гамову, что на самом деле значат такие слова экс-главы государства.

- Михаил Борисович, вот экс-депутат Верховной Рады Мураев считает, что Украина просто боится брать разрушенный Донбасс. А Леонид Макарович Кравчук сегодня заявил: а почему Украина должна его восстанавливать? Типа: пусть - Россия. Резонный вопрос возникает: а почему Россия-то должна восстанавливать, когда бомбила Украина?

- Александр, давайте я вас сначала поправлю. Мураев – не депутат Верховной Рады.

- Экс-депутат. А я так и сказал.

- Да, он бывший, он - был… Что касается восстановления Донбасса, то, мне кажется, что это сейчас не тема в повестке дня.

- Да? Почему?

- Я не очень понимаю, зачем об этом заговорили. Сейчас не решён принципиальный вопрос не решен – хочет ли Украина реинтегрировать Донбасс или нет?

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

- А вы как думаете?

- Я бы сказал так: скорее, не хочет. А раз не хочет, ясно, что она ничего восстанавливать не будет. Так или иначе, придется это делать России.

Так что - я не вижу здесь темы для обсуждения.

Михаил Погребинский-о заявлении Леонида Кравчука, который считает, что Донбасс должна восстанавливать Россия: «Украина, скорее, не хочет реинтегрировать Донбасс...» 00:00 00:00

- А минские соглашения - Украина все, забыла?

- Если бы все-таки Украина согласилась на выполнение минских соглашений и, по существу, на автономный статус Донбасса в составе Украины, - там бы, наверное, была бы актуальной тема международной конференции доноров, которые готовы были бы помочь в восстановлении Донбасса.

- То есть - только Европа и поможет?

- Возложить на Украину ответственность за это (речь - о восстановлении Донбасса. - А.Г.) – дело абсолютно бесполезное. Просто на это у них нет денег.

- А в Европе?

- А заинтересованность Европы, в принципе, есть. Я думаю, что можно было бы такую конференцию собрать.

Это - в случае, если бы, действительно, выполнены были минские соглашения. Но опять же, этот вопрос сейчас не в повестке.

- И в ближайшие месяцы, а то и годы…

- Не видно перспектив. Просто движение идет в сторону суверенизации этих территорий.

- Тогда нужно просто подождать и не обращать пристальное внимание на эти заявления бывших?

- Да. Это правда.