Вдова обнародовала последние слова актера Виктора Проскурина

Актер Виктор Проскурин умирал в одиночестве. Его пятая жена Ирина Хонда не смогла повидаться с артистом перед его смертью. Дело в том, что женщина уехала из Москвы в апреле. Они общались по телефону.

Прощание с Виктором Проскуриным пройдет в субботу, 4 июля в Театральном институте им. Б. Щукина. Похоронят актера на Троекуровском кладбище. Там же будет отпевание.

Вдова актера раскрыла подробности последних месяцев жизни звезды кино. "Я уехала из Москвы 20.04.2020 в связи с закрытием города на карантин 22.04.2020. Мы решили на семейном совете, что надо срочно продавать квартиру в Питере, так как она в ипотеке", - сообщила Ирина Хонда.

По ее словам, она находилась в Санкт-Петербурге с мамой. Что касается Проскурина, то он заболел 26 мая. "Был госпитализирован в больницу из дома. Я не могла его найти, находясь в Питере, и очень волновалась. Оказался он в реанимации", - делится она в блоге.

Вдова заявила, что никакой возможности приехать в Москву у нее тогда не было. "Да и смысла не было. В больницу меня не пустили ни тогда, в начале, ни в конце. Я просила их вплоть до того, чтобы устроиться на работу хоть уборщицей. Бесполезно! А как было туда попасть?! Как?!", - вопрошает убитая горем женщина.

Она общалась с актером по два раза в день. "И во время, когда он был в реанимации первой, потом в обычной палате, а во время второй реанимации ему уже не дали телефон и я смогла случайно поговорить с ним за день до его смерти. Его последние слова были: "Хонда, спроси Евгеньевича, на каком свете я нахожусь". Евгеньевич - это заведующий отделения реанимации. Это страшно, когда ты не можешь быть рядом со своим близким человеком. Тут была и ярость на ситуацию, и отчаяние. Все было!", - резюмировала Ирина.

Напомним, Ирина Хонда была пятой женой Виктора Проскурина. Несмотря на большую разницу в возрасте - 20 лет - пара жила в гармонии. Ирина спасла актера от алкоголизма. Однако после этого испытания последовало новое. В 2018 году Виктор победил онкологию, на фоне которой у него развилась анорексия. Вес артиста достиг почти 40 килограммов.

Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана Блинова в картине "Выйти замуж за капитана". Также снялся в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама".