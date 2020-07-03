2020-07-03T15:42:42+03:00
Общество

Отец Хабиба умер после лечения от коронавируса

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил Рамзан Кадыров
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Неделю назад Хабиб рассказывал, что отцу лучше, хотя он и находится в реанимации.Неделю назад Хабиб рассказывал, что отцу лучше, хотя он и находится в реанимации.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отец и тренер чемпиона мира в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов долгое время лечился от коронавируса, а потом ему была сделана операция на сердце.

О смерти отца Хабиба сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. «Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Смерть Нурмагомедова-старшего, видимо, была неожиданной. Недавно Хабиб сообщал, что состояние его отца улучшилось. Более того, на субботу была намечена онлайн пресс-конференция бойца – вряд ли он согласился бы на общение с журналистами, если бы отец находился в критическом состоянии.

Неделю назад Хабиб рассказывал, что отцу лучше, хотя он и находится в реанимации. «Сам коронавирус уже позади, но вирус оставил последствия, связанные с почками и сердцем. Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день по полчаса меня к нему пускают, держу его за руку, он жестами дает понять, что узнает меня», — рассказывал Хабиб Первому каналу.

А про ситуацию с коронавирусом боец говорил: «Пик позади. Я сам попал на этот пик, на себе это почувствовал. У меня до сих пор отец болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет с нами».

Сложно представить себе, что значит для Хабиба эта потеря. Отец в последнее время уже не тренировал его, но оставался одним из самых главных людей в жизни. И всего, чего добился чемпиона мира в октагоне, он обязан своему отцу.

Абдулманап Нурмагомедов родился в Дагестане 10 декабря 1962 года. Был мастером спорта по вольной борьбе, но его тренерская карьера получилась намного успешнее. Сначала он сделал чемпионом мира по дзюдо своего брата, а потом был включен в Книгу рекордов России как человек, воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Но главным спортивным проектом Нурмагомедова-старшего был конечно его сын Хабиб.

Борцовским приемам Абдулманап Нурмагомедов начал учить своего сына уже с трех лет. А потом, когда переехал в Махачкалу, создал собственную школу, где Хабиб занимался десять лет. Абдулманап в интервью часто вспоминал, что лет до 15 его сын ничем особым не выделялся. Но потом словно у него появилась цель в жизни, и в следующие пару лет он не пропустил ни одной тренировки.

Одно время Нурмагомедов-старший мечтал о том, что его сын станет олимпийским чемпионом по дзюдо. Но Хабиб выбрал смешанные единоборства. Боевое самбо, дзюдо, борьба, занятия чередовали одно за другим. И всегда рядом Абдулманап был рядом с сыном, организовывал его бои и выступления. Так было и во время почти всей взрослой карьеры Хабиба до тех пор, пока Нурмагомедову-старшему не запретили въезд в США. Но все равно он оставался главным советчиком сына – непобежденного чемпиона UFC.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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