Ипотечные ставки «пробивают дно»: пора бежать за новым жильем или еще потерпеть

Ставки по выданным ипотечным кредитам, как следует из данных Центробанка, в мае в среднем опустились до рекордных 7,4%. Еще в начале года было 8,84%.Случилось это, в частности, благодаря льготной ипотеке под 6,5% на покупку новостройки, которая в этих «средневзвешенных» процентах тоже учитывается. По новой программе в мае была выдана треть от всех кредитов.

Эксперты, однако, уверены, что и по обычным, не льготным, программам ипотека в ближайшее время будет только дешеветь. После того, как в июне ЦБ опустил ключевую ставку сразу до рекордных во всей новейшей российской истории 4,5%, банкам просто деваться некуда — будут потихоньку снижать ставки по кредитам.

Так может доживем наконец до того, что и в России средние ставки будут, как в Европе — 2-3%? Или мечтать не вредно? И стоит ли торопиться брать ипотеку — может, подождать еще более выгодных условий?

Оптимисты предполагают, что к концу года обычная ипотека на новостройки вполне может подешеветь до уровня льготной программы.Фото: Shutterstock

КАК НИЗКО ОНИ МОГУТ УПАСТЬ?

Оптимистичный прогноз такой: если не случится каких-нибудь новых бед типа «второй волны» коронавируса, если вдруг не разгонится инфляция и ЦБ дальше будет активно снижать ставку, к концу года она может опуститься до 3,75-4% годовых.

- Ипотечные ставки при этом неизбежно будут идти вниз. Можно ожидать, что средняя ставка по ипотеке к концу года упадет до 5-6%, - прогнозирует ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

- Мы ожидаем до конца года средний размер ставки на новостройки в районе 6-6,5%, на вторичное жилье — 7-7,5%, - говорит президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Иными словами, оптимисты предполагают, что к концу года обычная ипотека на новостройки вполне может подешеветь до уровня льготной программы (6,5%), которую после 1 ноября планируется свернуть.

- Более низкие ставки уже маловероятны, так как для этого ключевая ставка ЦБ должна будет составить 3−3,5%. А такое не позволит нынешний уровень инфляции, - объясняет эксперт по инвестициям Ян Марчинский.

Не-оптимисты считают, что основное снижение ставок уже произошло, дальше возможна лишь небольшая корректировка. А еще более красивых показателей к концу года не будет. В том числе по причине завершения в ноябре программы льготной ипотеки под 6,5% — она тоже выступает драйвером для снижения ставок. В общем, ниже чем на 7-7,5% в среднем лучше не рассчитывать. (Заметим, что еще пару лет назад о таком «пессимистическом варианте» можно было только мечтать).

При этом эксперты полагают, что основной объем кредитов будет выдаваться все-таки по льготным программам. В самом деле, не так уж много желающих найдется покупать в кредит вторичку под 8% годовых (да пусть даже 7%!), если на новостройку по льготной программе некоторые банки дают денег даже не под 6,5%, а уже под 6,1-6,2%. А тут еще и возможный потолок льготного кредита повысили до 12 миллионов для Москвы и Петербурга и до 6 миллионов для остальных регионов.

- Сейчас на рассмотрении еще и предложения Минфина о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Плюс дополнительно расширяется лимит сельской ипотеки, где ставка вообще в пределах 3%, - говорит вице-президент НОСТРОЙ, член рабочей группы «Устойчивое развитие» Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ответственный за организацию общественного контроля реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Антон Мороз.

Будешь дожидаться более выгодных ставок — можешь дождаться, что благодаря ним вырастет спрос и подорожает твоя будущая долгожданная квартира.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БРАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Снижение ставок — это, конечно, хорошо. Но есть еще и цены на жилье. Будешь дожидаться более выгодных ставок — можешь дождаться, что благодаря ним вырастет спрос и подорожает твоя будущая долгожданная квартира. Возможный вариант в нынешней ситуации?

Мнения экспертов расходятся.

- Цены на недвижимость будут расти. Это связано с увеличением себестоимости строительства, инфляцией, колебаниями рубля, - утверждает руководитель направления ипотечных программ ГК "Инград" Вячеслав Приймак.

- С чего во время кризиса недвижимость должна дорожать? Покупатели-паникеры скоро закончатся и мы перейдем к долгой стагнации рынка, если не случится экономическое чудо и ВВП России снова не начнет расти на 7% в год, - высказывает прямо противоположную точку зрения Виталий Манкевич. - Да, сейчас достаточно привлекательные условия по ипотеке. Это не даст резко уронить спрос на недвижимость, но вряд ли поможет его повысить. Реальные доходы населения за последние три месяца упали на 20-30%, больше половины отмечают сокращение доходов, реальная безработица 10-15%.

- Некоторые застройщики поднимают цены, но так как население продолжит беднеть в условиях неблагоприятной финансовой ситуации, в перспективе ближайших шести месяцев мы можем наблюдать падение цен на новостройки на 5-10%, - прогнозирует Ян Марчинский. - На рынке вторичного жилья ситуация более сложная, так как он остался без поддержки со стороны государства. Спрос здесь уже упал на 50%. Прогнозирую, что к осени квартиру на вторичке можно будет купить со скидкой до 15% от текущих цен, и даже до 20%, если вы умеете торговаться.

ДАЕШЬ ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ

С чем согласны почти все эксперты — снижение ставок по нельготным программам вызовет массовое желание перекредитоваться у тех, кто брал ипотеку раньше, под 10-12%, а то и еще на менее выгодных условиях. Бум рефинансирования кредитов в нынешних условиях более вероятен, чем ощутимый рост спроса на покупку жилья.

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