2020-07-03T18:32:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Эстонский негражданин Роман Трофимов: сто дней сижу в аэропорту Манилы, из еды — рис и мясо два раза в день

Официальный Таллин не спешит вызволять своего человека из «ковид-блокады»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Первую неделю мужчина спал прямо на лавках в «чистой зоне прибытия», мылся в туалете.Первую неделю мужчина спал прямо на лавках в «чистой зоне прибытия», мылся в туалете.Фото: Личный архив героя публикации
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Из-за глобальной отмены авиарейсов и закрытия границ в середине марта — миллионы человек (включая десятки тысяч россиян) оказались в непредвиденной «ковид-блокаде» в зарубежных странах.

Многие жаловались: и родное государство эвакуировать не спешило, и аборигены порой проявляли недружелюбие, и продукты питания достать было непросто, не говоря уже о лекарствах. О таких случаях «КП» многократно писала.

Но все эти истории меркнут по сравнению с тем, что пережил наш соотечественник Роман Трофимов. Он — один из 70 тысяч эстонских «неграждан»: это люди, приехавшие туда из других республик во времена СССР — и после 1991 года объявленные чужими. Именно такое слово, Alien, написано на паспортах «апатридов». Впрочем, путешествовать подобный документ позволяет.

Чем Роман и воспользовался — прилетел 20 марта на отдых в Манилу. Далее начался гибрид романа Кафки и фельетона Зощенко. Технически Филиппины на тот момент были уже закрыты; крупная азиатская авиакомпания привезла его туда по собственной халатности. И в тот же день все полёты с островов прекратила.

Беда не приходит одна: филиппинские миграционные офицеры, увидев «паспорт негражданина», сильно удивились и пускать Романа в страну отказались. Теоретически его могут депортировать (отправить назад)… той же авиакомпанией. Которая прекратила рейсы. Пат!

Первую неделю мужчина спал прямо на лавках в «чистой зоне прибытия» (при больной-то спине), мылся в туалете. Наконец, после звонка эстонского консула, авиакомпания предоставила ему комнату в подобии мини-отеля в терминале. Два раза в день дают еду: рис и мясо, а также две бутылки питьевой воды. Мытьё — в общем душе. И так — уже больше ста дней.

Вдобавок, Роман планировал путешествовать из города в город налегке, взял с собой лишь пару шорт, три футболки да нижнее бельё. Другие принадлежности и, скажем, ноутбук (наш герой работает программистом) при необходимости надеялся купить на месте. Но сейчас он заперт в терминале с одним телефоном, без компьютера не может даже зарабатывать на жизнь.

Ещё, по словам Романа, консул родной страны два раза привёз ему еду. Этим поддержка Таллина и ограничилась. «2400 рублей от правительства РФ, которые выдают нашим гражданам, застрявшим за границей»? Ни о каких таких программах помощи от властей Эстонии он не слышал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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