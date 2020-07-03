В Москве открыли первый в мире памятник курьерам
Во время пандемии коронавируса в обществе кардинально изменились приоритеты. И настоящими героями стали обычные курьеры. Как оказалось, не будь их мы бы остались без еды, одежды и еще много чего.
В знак благодарности в Москве установили первый в мире памятник курьерам. Инсталляция располагается на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке, что недалеко от станции метро Тульская.
Памятник установили несколько российских компаний — Delivery Club, «Азбука Вкуса», Perekrestok.ru, Ozon и «Додо Пицца» при поддержке группы креативных агентств Possible Group.
Особенной инсталляцию сделала памятная табличкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович. При создании памятника он использовал традиционные материал - металл и бетон. Особенной инсталляцию сделала памятная табличка, на которой красуется надпись: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».
- Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают. Эту мысль я и отразил в памятнике, - прокомментировал свое творение сам художник.
Таким образом ведущие компании выразили благодарность сотрудникам служб доставки. Только в Москве во время карантина работали более 60 тысяч курьеров.
В Москве установили первый в мире памятник курьерам.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU