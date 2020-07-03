2020-07-03T19:10:46+03:00
Звезды

«Никаких таблеток, только спорт и мороженое»: Счастливый Николай Басков поведал о тайной диете

После карантина артиста узнали не все
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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По словам Николая, похудеть ему помогло и то, что он равнодушен к алкоголюПо словам Николая, похудеть ему помогло и то, что он равнодушен к алкоголюФото: Личный архив
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Николай Басков за месяцы самоизоляции похудел почти на 15 кило. Артист не скрывает: держать себя в такой идеальной форме, когда на каждом шагу подстерегает столько соблазнов, не так-то просто.

- Я всегда борюсь с лишним весом, потому что люблю, как и все, поесть, - делится с "КП" артист. - И на мероприятиях, конечно, все стараются подкормить. Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое. Устоять, честно говоря, сложно. А когда началась самоизоляция, появилось время на отдых и на то, чтобы уделить время себе. Я просто сел на диету, совмещая ее со спортом. Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днём съесть одно мороженое. Ну, и конечно, принимал комплекс витаминов: витамин С, витамин Б 6. Тут все индивидуально, надо советоваться с врачом, он подскажет какие витамины нужны именно вам.

nikolaibaskovnikolaibaskov
ДО карантина и ПОСЛЕ ))
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По словам Николая, похудеть ему помогло и то, что он равнодушен к алкоголю.

- Я не пью, поэтому диету не сложно было соблюдать, срывов не было. Чего только не написали про мою диету, мол, Николай Басков делал какие-то уколы, пил таблетки, уехал в клинику какую-то. Кто-то, видимо, решил хайпануть на теме моего похудения, потому как я ничего не колю, у меня, как видите, есть морщины. Но я не хочу повторять печальный опыт коллег, которые рано начали себя корректировать. У меня сейчас прекрасный возраст.

nikolaibaskovnikolaibaskov
Хочууууу на моооорееее очень когда уже откроют границы
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Я веселый, позитивный, симпатичный, в самом расцвете сил, - улыбается счастливый артист.

Напомним: в недавней беседе с "КП" Николай Басков признался, что спустя 13 лет после развода, готов создать семью с девушкой, которая «будет с ним на одной волне» и «станет хорошей хозяйкой и прекрасной мамой их общих детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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