Завершился четвертьфинал конкурса «Доброволец России - 2020»

Поддержать тех, кто совершает добрые бескорыстные поступки и рассказать об их поступках всей стране - вот цель Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На днях завершился четвертьфинал конкурса. В нем приняли участие 13 208 добровольческих инициатив. Всего же желание принять участие в конкурсе в этом году проявили 53 219 лидеров проектов и инициатив. В их проектах принимают участие 3 248 915 добровольцев со всей России.

За минувший месяц в 85 субъектах прошли региональные этапы, а затем федеральные эксперты провели заочную оценку проектов, а участники - выполнили электронные задания.

- Несмотря на пандемию - региональный этап удалось провести в полном объёме: причём защиты прошли как в онлайн - так и в оффлайн форматах, где позволяла эпидемиологическая ситуация. Благодаря проведению регионального этапа ресурсные центры и региональные организаторы детально ознакомились с каждой инициативой, пообщались с каждым участником. Мы выявили новые интересные практики, которые привлекают внимание к актуальным социально значимым вопросам и демонстрируют уникальные подходы к их решению, – прокомментировал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По итогам региональных этапов в каждом субъекте пройдет награждение победителей. Если позволит эпидемиологическая обстановка в конкретной области - волонтеры-участники смогут встретиться "в оффлайне".

Вся информация об итогах четвертьфинала и победителях региональных этапов будет размещена в разделе «Конкурсы» в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества «DOBRO.RU».

С 17 июля по 15 октября будет проходить полуфинал конкурса, а с 20 октября по 13 ноября продлится финальный этап.

В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.

Но победители конкурса получают не просто денежные гранты на развитие своих волонтерских инициатив. Во время участия в конкурсе они приобретают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, общения с самыми разными представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми. Они привлекают внимание к реальным социальным проблемам и тем самым помогают делать жизнь в стране лучше. В течение года волонтеры работают с наставниками в программе акселерации, узнают о возможностях улучшить свои проекты, приобретают новые навыки и знания.