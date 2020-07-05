Дилемма туриста: ждать, пока откроют заграницу, или ехать на российские курорты

Коронавирус и меры борьбы с ним отодвинули сезон отпусков. Простаивающие весь май и почти весь июнь российские гостиницы и здравницы, наконец, открывают свои двери. И теперь перед нами встает вопрос выбора: кидаться бронировать гостиницы на черноморском побережье или подождать, пока откроют Турцию с Грецией? А если вторая волна коронавируса ударит, вообще без отпуска можно остаться.

Ко всем прелестям отдыха на отечественных курортах добавляется и рост цен. В соцсетях уже мелькают рассказы о подорожавших в разы номерах. И ведь находятся желающие платить по 40 тысяч в день. Солнце припекает, но давайте постараемся разобраться в вопросе с холодной головой.

ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

На туристическом рынке России две большие группы клиентов, которые редко между собой пересекаются. Первые – условные патриоты. Дальше Крыма на заглядывают, о береге турецком не мечтают. Вторые – назовем их космополитами. Люди, вкусившие шенгенского ол-инклюзива, которых в Анапу калачом не заманишь.

Для первых дела обстоят не так уж плохо. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уверяют, что в среднем отдых в этом году обойдется даже дешевле, чем в прошлом. А взвинченные цены - единичные случаи.

- Практически все меры изоляции нивелированы, поэтому надо планировать отдых в России, ведь сейчас курорты Черноморского побережья предлагают цены 2019 года и даже дешевле, - уверяет Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ. - Если брать размещение с перелетом в турпакете, будет выгоднее. В среднем, в июле будет на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Откуда такой аттракцион неслыханной щедрости? Все просто – туроператоры, мягко говоря, не ждут битком набитых черноморских пляжей.

- Сыграют роль и меры безопасности, та же социальная дистанция в здравницах, в гостиницах, - продолжает Барзыкин. - И главное, у населения упали доходы, а кто-то и вовсе остался без работы. Людям надо на что-то жить. По нашим оценкам, турпоток сократится минимум на 30%, но вполне возможно, что и больше.

Отдых в Крыму - для патриотов.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕННИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРВИС

А что же туристы-космополиты? Людям с открытым Шенгеном, конечно, продадут билет до Ялты или Адлера. Но, согласитесь, уровень сервиса у нас и в Европе все-таки отличается. Придется или мириться с особенностями национального турбизнеса, или платить, как за Барселону, если не больше.

- Отечественные гостиницы с европейским уровнем инфраструктуры и сервиса уже стоят очень дорого, а места в них распроданы до августа-сентября, - констатирует Татьяна Дмитрова, член правления Союза туристических агентств, заместитель председателя комитета по туризму «Опоры России», руководитель проекта ТУРДОМ.РУ.

В этом году ситуация, понятное дело, особая. Когда ищешь путевку в разгар сезона, цены всегда кусаются. А в этом году у россиян и не было шансов спланировать отпуск заранее – не было ясно, когда и как снимут коронавирусные ограничения. Легким испугом отделались только те, кто определился с летним отдыхом еще в январе. Но большинство руссо туристо начинают задумываться о недельке-другой у моря только весной.

- У многих операторов настроено динамическое ценообразование, которое меняет ценник в зависимости от спроса. А ажиотаж сейчас шквальный, - говорит Дмитрова. – Но как только откроются заграничные курорты, если, конечно, это случится, оставшиеся места в хороших российских отелях, за которые сейчас придется переплатить чуть ли не в разы, резко подешевеют. Тем, кто привык отдыхать за границей, все-таки стоит подождать.

Судя по опыту других стран, открытие границ происходит стремительно. И даже на уровне достаточно высоких показателей заболеваемости.

- В России это решение может быть принято оперативно с сегодня на завтра, - считает Дмитрова. - Плюс у этого шага есть сильные лоббисты — авиакомпании, Минтранс, пытающиеся избежать коллапса перевозчиков и «карточного домика» в этой отрасли.

По словам эксперта, все станет понятно к 15 июля — с этой даты Росавиация просит правительство разрешить летать за границу.

Курорты Кавказа предлагают европейский сервис за европейские ценыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какие страны откроют первыми?

- В первую очередь СНГ и Турцию - сам Эрдоган просил нашего президента посодействовать скорейшему открытию авиасообщения между странами в полноценном объеме, - предполагает Дмитрова. - Вполне возможны Греция, Кипр. Если внимательно смотреть на рекомендации МИДа, именно эти страны охарактеризованы наиболее позитивно.

КСТАТИ

Не только Черное море

Туроператоры, оставшиеся без заграничного ассортимента, обратили взгляд на карту Родины. К счастью, широка страна моя родная. Пару недель назад открылись туристические рейсы в Калининград. А что, Балтика – тоже море. Да к тому же со своим янтарным колоритом.

Относительно дешевы и туры в Хакасию. Горы, озера и огромные заповедники территорией с добрую половину какой-нибудь Словакии внесут приятный контраст с ежегодным ленивым поджариванием на морском пляже.

Есть и Дальневосточная экзотика — появились отдельные, точечные готовые турпроекты в этом направлении с вылетами раз в неделю. Можно долететь до Байкала, Камчатки, Алтая, но несмотря на относительную дешевизну и возрастающий интерес, нового спроса почти нет, - констатирует Татьяна Дмитрова. - Звонков много, заказов мало. В большинстве люди свои драгоценные деньги, накопленные на отпуск в условиях кризиса, хотят все-таки потратить на поездку к морю.

Турция одна из первых открывает границы для туристов.Фото: Антон ПИКУС

СЧИТАЛКА «КП»

Средний чек на перелеты по России снизился на 23% (с 8 668 рублей летом 2019 года до 6 694 рублей за авиабилет в одну сторону летом 2020) и на 30% ниже средний чек летом 2020 на авиабилет «туда-обратно» (с 15 564 рублей до 10 935), подсчитали для «Комсомолки» в сервисе «Туту.ру».

ВОПРОС РЕБРОМ

Отпускных насчитают меньше?

Скажутся ли полтора нерабочих месяца на количестве и оплате отпускных? Минтруд выпустил приказ о том, что нерабочие дни при расчете учитываться не будут. Что это значит?

Начнем с расчета дней. За 12 месяцев работы по Трудовому кодексу работнику положено 28 дней оплачиваемого отпуска, за каждый трудовой месяц человек зарабатывает 2,33 дня отдыха. Но особый режим работы, введенный с 30 марта по 8 мая 2020 года, и рабочим не значится, и праздничным. В итоге власти решили в пользу людей. Как сообщили «КП» в Минтруде, за 40 нерабочих дней примерно три отпускных дня россияне получат.

Теперь об оплате отпускных. Деньги начисляются из расчета среднего заработка за 12 месяцев. Но из этого периода исключают больничные и сами отпуска. Нерабочие дни, можно сказать, признали одним большим больничным для всей страны: считать его при расчете отпускных не будут. Размер выплат от этого не изменится, ведь не учтут не только деньги, которые человек за это время заработал, но и сами дни.

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