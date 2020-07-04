Кокорин может сделать «Зенит» чемпионом по «удаленке»
Питерцы уже в воскресенье могут досрочно стать чемпионами страны по футболу. Правда, не все зависит от них самих. Команде Сергея Семака необходимо для этого побеждать на выезде «Краснодар», а «Локомотив» должен потерять очки в субботнем домашнем матче против «Сочи».
«Сочи», который недавно получил скандальную славу (разгромил молодежку «Ростова» 10:1), сейчас на ходу. Форму набрал и Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» в аренде. Права на скандального футболиста до окончания чемпионата принадлежат «Зениту», так что форвард может помочь своей команде по "удаленке".
Кстати, от этого может зависеть его будущие в питерской команде. При этом, сам Кокорин недавно заявил, что хотел бы поиграть в Европе, особенно в Испании.
Но вернемся к нашему первенству. Если такой расклад случиться, то «Зенит» станет чемпионом за четыре тура до окончания чемпионата, чего в этом веке еще не бывало. За три тура до конца чемпионами становились «Рубин" (2008), «Спартак" (2017), «Зенит» (2012, 2019). А за четыре тура чемпионом становился «Спартак» в прошлом веке…
Единственный минус в этой ситуации – «Зениту» придется праздновать «золото» на чужом стадионе, а потом в самолете… Впрочем, в прошлом году питерцы узнали о своем чемпионстве в воздухе, по дороге из Грозного. И ничего, вроде приземлились без эксцессов.
Кстати, в той погоне за «золотом» тоже участвовал «Локомотив», который в тот вечер проиграл «Арсеналу» - 2:0, и окончательно отпустил «Зенит».
26-тур чемпионата РПЛ
4 июля
Динамо – Арсенал (16:30)
Спартак – Тамбов (18:30)
Крылья Советов – Ростов (18:30)
Локомотив – Сочи (20:30)
Ахмат – ЦСКА (20:30)
5 июля
Уфа – Урал (16:30)
Рубин – Оренбург (18:30)
Краснодар – Зенит (20:30)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И/О
1 Зенит 25/59
2 Локомотив 25/48
3 Краснодар 24/45
4 Ростов 25/42
5 ЦСКА 25/40
6 Спартак 25/32
7 Уфа 25/32
8 Динамо 24/32
9 Урал 25/31
10 Сочи 25/29
11 Арсенал 25/28
12 Рубин 25/27
13 Ахмат 25/27
14 Тамбов 25/25
15 Крылья Советов 25/23
16 Оренбург 25/23
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ИСТОЧНИК KP.RU
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