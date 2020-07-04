Адвокат Михаила Ефремова опроверг эпилепсию у артиста и пообещал сенсацию в суде

За последние несколько дней в социальных сетях и СМИ появилось много громких новостей о смертельном ДТП, которое совершил Михаил Ефремов. Самые обсуждаемые из них – актер не признал вину в аварии, версия защиты будет строиться на приступе эпилепсии у звезды перед аварией. Мы поговорили с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым, который опроверг оба эти сообщения.

Пашаев говорит, что не было даже планов выстраивать линию защиты на приступе эпилепсии, который якобы произошел перед аварией. Адвокат Михаила Ефремова рассказал kp.ru: «Это все бред, конечно! Надо же такое придумать. Как они могут знать, как я буду работать? Я не рассказываю ничего, это не значит, что я не работаю. В суде будет сенсация».

На вопрос, как сейчас здоровье у астматика (этот диагноз у артиста подтвержден давно) Ефремова, Пашаев ответил: «Ничего хорошего! Но дай Бог, все будет хорошо. Подождем: следствие закончится и нам быстрее бы в суд пойти. Последний раз у него было плохо с сердцем, я объяснил: «При любом недомогании нельзя рисковать, надо вызывать врача. Это не является нарушением домашнего ареста. А он этого не делает, доктора не вызывает, отказывается от услуг врачей».

Эльман Пашаев говорит, что следствие завершится в ближайшее время. Затем стороны ознакомятся с делом, а далее – суд. Адвокат настаивает на том, что ни одна из версий защиты, озвученная в прессе, на данный момент не соответствует действительности.

В выходные дни Михаил Ефремов читает, смотрит футбол и канал «Культура», также ждет в гости сыновей Никиту и Николая. Вот так несчастье помогло артисту проводить больше времени с детьми. Ефремову разрешено общаться с женой, детьми, следователем, адвокатом и сотрудниками ФСИН. Выходить в интернет артисту запретили, поэтому для него приобрели телефон без этой возможности.