Состояние Геннадия Хазанова: артист находится в центре хирургии

Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве. В настоящее время народный артист находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Геннадия Хазанова готовят к выписке из больницы, сообщили в Театре Эстрады. Состояние его здоровья опасений не вызывает. "Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель театра Эстрады жив и здоров", - сообщили в театре.

Ранее появилась информация, что к 74-летнему артисту приехала скорая помощь из-за проблем с сердцем. Хазанов назвал данное сообщение бредом. "Что за глупости какие-то, бред какой-то, все хорошо", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее артист признавался, что долгое время сидел дома на карантине и ни с кем не общался. Поклонники Хазанова надеются, что вскоре он почувствует себя лучше и сможет вернуться к привычной жизни.

Меж тем, представители сатирика признаются - звезда находится в болезненном состоянии, но об угрозе жизни, конечно, говорить не приходится. Врачи поставили ему диагноз нестабильная стенокардия, после чего решили провести полное обследование, чтобы подобрать подходящее лечение для юмориста, рассказал "СтарХиту" коллега и помощник артиста по концертной деятельности Табриз Шахиди.

Ближайший друг Хазанова Владимир Винокур поспешил успокоить общественность. "С Геннадием Хазановым ничего страшного, просто были боли в сердце. Сегодня он закончит обследования, которые проводятся в Институте сердечно-сосудистой хирургии им с А. Н. Бакулева, и вечером уже должен быть дома", - цитирует юмориста сайт mk.ru.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года. Он прославился в 1975 году, когда Центральное телевидение показало в его исполнении миниатюру Аркадия Хайта "Студент кулинарного техникума". Этот по сей день ассоциируется с Хазановым. С 1997 года - актер является главным режиссером Московского государственного Театра эстрады. С 2011 года работает в труппе театра "Ленком", играет Сориано в спектакле "Город миллионеров".