2020-07-04T22:28:43+03:00
Политика

В Армении нашли мертвым российского солдата

Заведено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"
Виктор БАРАНЕЦ
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Российская военная база в ГюмриРоссийская военная база в ГюмриФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагическое происшествие случилось в субботу в городе Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база. О некоторых подробностях этого ЧП корреспонденту «КП» рассказал коллега – армянский журналист Гагик Асатрян, который побывал на месте трагедии и беседовал со следователями:

- Примерно в 16:30 в местный отдел полиции позвонил житель дома, расположенного по адресу улица Акопяна 8/1. Он сообщил, что дверь в соседней квартире была с утра открыта и это показалось ему подозрительным. И он решил предупредить об этом соседа.

Но тот не отзывался. Бдительный гражданин вошел в квартиру, где и обнаружил бездыханное тело квартиранта. На место трагедии прибыла оперативная группа из отдела полиции. Она и установила, что скончавшийся - 20-летний гражданин Российской Федерации С. Салихов. Он служил на российской военной базе.

На месте происшествия также было обнаружено предсмертное письмо, содержание которого правоохранители не раскрывают.

В штабе Южного военного округа (в ведении которого находится 102-я российская база) «Комсомолке» сообщили, что по факту гибели российского военного проводится разбирательство. Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Нетрудно догадаться, что поводом для этого стало содержание предсмертного письма солдата. Кто довел его до расставания с жизнью, сейчас и разбираются командиры и правоохранители.

В то же время посольство РФ в Ереване сообщает, что криминальных следов в смерти военнослужащего нет. По информации дипмиссии, причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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