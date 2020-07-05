В Москве в футболиста ударила молния во время тренировки

Очередной летний грозовой фронт прошелся по Москве в субботу, 4 июня. О сильном ливне заранее предупреждали в МЧС, но свои планы из-за погоды футболисты подмосковного футбольного клуба "Знамя Победы" из Орехово-Зуево менять не стали. В этот день команда тренировалась на стадионе "Торпедо" в Москве на Восточной улице в Даниловском районе.

- Во время тренировки в молодого вратаря Ивана Заборовского, ударила молния. Скорая приехала очень быстро, сейчас он находится в реанимации в Москве, - сообщили "Комсомольской правде" в фан-клубе ФК "Знамя Победы".

Ивана ввели в искусственную кому, сейчас за его жизнь борются медики.

- Состояние стабильно тяжелое. Врачи пока не дают прогнозов, - добавили в фан-клубе команды.

Сейчас по факту происшествия полиция ведет проверку. По словам очевидцев, молния сначала ударила в металлические ворота после чего разряд получил голкипер. Первую помощь на поле ему оказали дежурившие на тренировке медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нереально громкий взрыв»: в московском парке отдыхающих ударила молния

Очевидец считает, что разряд притянул зонт (подробности)