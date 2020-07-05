Даниил Квят не встал на колено в знак борьбы с расизмом перед первой гонкой сезона в "Формуле-1"

В воскресенье, 5 июля, проходит первая гонка нынешнего сезона в Формуле-1 - Гран-При Австрии. Накануне этого старта было принято решение провести специальную акцию против расизма. По задумке, необходимо было встать на колено в знак борьбы с этим явлением на стартовой решетке.

Однако же еще в день гонки пошли первые несогласные с этим решением. Появились даже слухи о том, что четверть спортсменов не согласятся пойти на такое. Так, в своем личном Твиттере пилот "Феррари" Шариль Леклер написал, что откажется от этой затеи:

- Все 20 гонщиков вместе со своими командами выступают против расизма и предубеждений и приветствуют принципы многообразия, равенства и инклюзивности, поддерживая инициативы «Формулы-1» и ФИА. Я считаю, что факты и поведение в повседневной жизни значат больше, чем формальные жесты, которые в некоторых странах могут восприниматься неоднозначно. Я не буду вставать на одно колено, однако это не означает, что я готов бороться с расизмом в меньшей степени, чем остальные.

6 из 20 гонщиков "Формулы-1" отказались встать на колено перед гонкой.Фото: REUTERS

Вскоре у Леклера появился последователь. Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен сказал, что тоже не будет этого делать, и написал мотивировку в личном Твиттере:

- Я поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным. Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика.

В итоге на старте гонки все спортсмены вышли в черных футболках с надписью "Конец расизму". И 14 из 20 встали на одно колено. А шесть - не стали этого делать. В числе них оказался и россиянин Даниил Квят, который выступает за "Альфа Таури".

Леклер и Ферстаппен не отказались от своей затеи, которую ранее писали в твиттере. Ну и трое других - это Карлос Сайнс (Испания, Макларен), Кими Райкконен (Финляндия, Альфа Ромео), Антонио Джовинацци (Италия, Альфа Ромео).

Гонка в Австрии в эти минуты продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788809" frameborder="0"></iframe> Шесть пилотов «Формулы-1» отказались преклонить колено в знак протеста против расизма.

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