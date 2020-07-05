Турецкий политик: Изменение статуса Святой Софии может привести к изоляции Турции

Лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек предупредил о негативных последствиях в случае превращения стамбульского Собора Святой Софии в мечеть. Напомним, один из самых высокочтимых христианских храмов, основанный ещё в VI веке от Рождества Христова, в 1935 году был музеефицирован по приказу отца-основателя Турецкой Республики, Ататюрка. Тогда как нынешнее руководство во главе с президентом Реджепом Тейипом Эрдоганом планирует упразднить музейный статус объекта ЮНЕСКО и превратить его в мечеть.

dogu.perincek Догу Перинчек

Однако, по мнению Догу Перинчека (полный текст его заявления есть у «КП»), «изменение статуса Святой Софии может привести к международной изоляции Турции: оттолкнёт союзников и, напротив, пойдёт на пользу её противникам».

— На экономическом уровне мы столкнемся с серьезными потерями — как в 2015 году, когда соратники [живущего в США проповедника Фетхуллаха] Гюлена уничтожили российский самолет на турецко-сирийской границе. Сегодня восстановление экономики зависит от доходов от туризма. Но с изменением статуса Святой Софии подобные надежды будут уничтожены. Изменение статуса Софии может оттолкнуть немецких, российских, европейских, китайских и иранских туристов. Это даст возможность вести пропаганду по всему миру, которая будет препятствовать приезду людей в Турцию. Пострадает турпоток не только в Святую Софию, но и в Анталию, в Муглу, в Каппадокию, в Ван…

Также Перинчек ответил на утверждения, будто «изменения необходимы, потому что верующим негде молиться»:

— Прямо напротив Святой Софии находится Голубая мечеть. Если подняться на холм, там будет мечеть Баязид. Это еще одна очень большая мечеть, датируемая временем султана Баязида II. Если спуститься вниз, будет мечеть Нуруосмание, — продолжает Перинчек. — Святая София должна остаться музеем. Это международное, а также национальное достояние, объект ЮНЕСКО. Турция повысит свой престиж, уважая это всеобщее наследие. Если же Святая София превратится в мечеть, могут также возникнуть серьезные проблемы с мозаикой, фресками и статуями внутри.

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