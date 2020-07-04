2020-07-04T15:07:34+03:00
Общество

Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечеть

Митрополит Иларион призвал не возвращаться к временам Средневековья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечетьРусская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечетьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Русской православной церкви высказались против изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле, который ныне является музеем, но по указу президента Турции может превратиться в мечеть.

Напомним, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея запрещает проводить какие-либо богослужения на территории собора Святой Софии. Осенью 2018 года одна из религиозных групп выступила с предложением о том, чтобы музею Айя-София был возвращен статус мечети. Однако тогда Верховный суд Турции отказал в просьбе.

Накануне, Верховный суд заявил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. Слушания по этому поводу заняли всего 17 минут. Официальное же решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней.

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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