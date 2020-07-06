Игорь Крутой отменил «Новую волну»

В этом году музыкальный конкурс «Новая Волна» должен был пройти в Казани.

Однако рулевой «Волны» продюсер и композитор Игорь Яковлевич Крутой сообщил об отмене мероприятия.

- Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020», проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменён по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире, - сообщает пресс-служба конкурса.

- Дорогие друзья! Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» в Казани, - обратился к поклонникам Игорь Крутой. - Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны».

Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие на протяжении 18 лет придаёт «Новой волне» признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса. Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность «Новой волне», за искренние и добрые пожелания. Мы встретимся с вами в следующем году!» - заявил народный артист России, композитор, продюсер, председатель жюри конкурса «Новая волна» Игорь Крутой. И, как поётся в песне «Уходит праздник» – «…Но год промчится, всё повторится, и вернётся «Новая волна»! До встречи в 2021-м году! - сказал журналистам Игорь Крутой.