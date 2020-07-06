Хватит обзывать Белоруссию «неблагодарной нахлебницей»

Один из читателей верно указал мне на причину множества негативных откликов под статьями в поддержку Белоруссии. Он сказал, что СМИ плохо освещают вопросы сотрудничества двух стран, показывая только то, что Россия делает для белорусов, но совершенно не сообщая о том, что они делают в ответ, какую пользу приносят.

Это правда. Я попытаюсь восполнить пробел.

Итак, развенчиваем мифы о Белоруссии, как «нахлебнице», «неблагодарной».

«БЕЛОРУССИЯ - ДАРМОЕД, ЖИВЕТ ЗА НАШ СЧЕТ»

Вся Белоруссия работает, безработицы в ней - 0.2%. Так что кормят белорусы себя сами. Более 8000 российских и белорусских предприятий совершают взаимные поставки. Около трех миллионов рабочих мест в России связано с сотрудничеством с Белоруссией.

В оборонном производстве нашей страны поставки из Белоруссии достигают 17%. Это средства спутниковой и космической связи, оборудование для радиостанций, радионавигационные устройства, шасси для мобильных ракетных установок.

Белоруссия вывозит в страны СНГ, и в основном в Россию до 80% своей, очень значимой для нас машиностроительной продукции - тракторы «Беларусь», грузовики «МАЗ», гиганты «БелАЗ».

По территории Белоруссии Россия осуществляет до 70% экспорта в страны ЕС и примерно столько же привозит импорта из этих стран.

Белоруссия - поставщик недорогих и качественных продуктов. Это означает что белорусы трудятся много и за небольшие деньги, благодаря чему россияне экономят и едят здоровую пищу. Российские эксперты говорят, что в белорусских продуктах нет фальсификатов и пальмового масла. Их производят по строгим ГОСТам, и за нарушение таковых предусмотрены не только штрафы, но и уголовное наказание.

Дефицит молока в России составляет около 7 млн. тонн, и большую часть его покрывает именно Белоруссия. 80% сухого молока Россия закупает именно там.

В 2019 году Россия продала в Белоруссию товаров и сырья на 22 млрд.долларов, Белоруссия поставила в Россию товаров на 13.6 млрд. Обратите внимание, что маленькая и безресурсная страна, с населением в 16 раз меньше, чем у нас, осуществляет такие поставки!

На сегодня Белоруссия - наш главный торговый партнер среди стран СНГ.

«БЕЛОРУССИЯ ПОКУПАЕТ НАШ ГАЗ ПО ДЕШЕВКЕ»

Вообще-то, союзнические отношения предполагают скидки. Даже не братьям. Но со множества мелких сайтов на русском языке звучат призывы «не кормить нахлебников!» Хотя, если будем отталкивать от себя тех, кто нам верен, то в итоге они упадут в лапы США как спелая груша. Но нет, в соцсетях кипят: «Почему Россия должна делать Белоруссии скидки на газ? Никаких скидок! Чисто деловые отношения!».

А скидок и нет. Белоруссия, как сообщил в мае президент Лукашенко, покупает газ у нас по цене $127 за тысячу кубометров, тогда как Европе он поступает по $65-68.

То есть, мы, ребята, не только не теряем на Белоруссии, мы еще и наживаемся...

Когда я говорю об этом, у меня в голове - 10-летние белорусские партизаны и 276 белорусских деревень, которые немцы сожгли вместе с людьми. Но это лирика, это надо забыть, не так ли? Деньги любят счет. Не пахнут.

И знаете что самое глупое в этой схеме для обычного российского обывателя, который призывает не давать спуску Белоруссии? То, что этот навар может быть вовсе даже и не пойдет в его собственный карман.

«БЕЛОРУССИЯ НЕ ПРИЗНАЛА КРЫМ РОССИЙСКИМ»

Почему-то никто не предъявляет такие претензии к Казахстану, Узбекистану, Азербайджану или Армении. И никто не задумывается, что а) от Белоруссии Москва и не требует признания, потому что оно никакой пользы России не принесло бы и ничего не изменило бы на международной арене, б) оно принесло бы вред Белоруссии, ее Запад наказал бы дополнительными санкциями, а расхлебывать это пришлось бы России.

В политике все шаги просчитываются, понимаете? И если пользы нет - они не делаются.

Зато Белоруссия регулярно голосует в ООН солидарно с нами. В ООН ежегодно предлагаются резолюции, призывающие осудить нашу страну за «аннексию» и за «нарушение прав человека в Крыму». И Белоруссия всегда голосует против.

Минск в международных делах всегда на нашей стороне! Потому давайте перестанем говорить о «неверности Лукашенко». Он такой, каким был всегда. В 90-е ругал США, и сейчас ругает. И никаких учений с НАТО он никогда не проводил и не проводит.

Белоруссия, кстати, всегда предоставляет свои «мощности» для наших международных переговоров и разнообразных форумов. А это для нее весьма затратно и беспокойно. Я побывала в 2017 году на одном из таких форумов - Конгрессе русскоязычной прессы, который проводила в Минске российская сторона. Форум был проведен на высочайшем уровне. Журналисты со всего мира были в восторге от Белоруссии. Каждый в конце сообщал коллегам: «Я думаю сюда еще приехать». И еще бы нет: страна чистая, красивая, стабильная, безопасная.

Нет, нельзя такое потерять.

В статье использованы цифры из статей и научных работ Ю.Ф. Година, доктора экономических наук, автора труда «Белоруссия - это Брестская крепость современной России», специалиста по экономической интеграции и безопасности во внешнеэкономической сфере. Работал в Комитете Госдумы по делам СНГ.