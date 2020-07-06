Новый рейтинг бедности: какие регионы застряли в девяностых

В каких регионах наибольший процент населения проживает за чертой бедности, сообщил Росстат. Хуже всего дела обстоят в республиках Ингушетия и Тыва. Там число тех, кто получает ниже прожиточного минимума, составляет соответственно 30,5% и 34,7%. А лучше всего положение в богатом ресурсами Ямало-Ненецком АО (там за чертой бедности только 5,6% населения) и в Москве с Санкт-Петербургом, в двух столицах за чертой бедности оказались лишь по 6,6% жителей.

Показатели на уровне 30-35% - это такие результаты, с которыми страна проходила лихие 90-е. Что же получается, жизнь в самых бедных регионах остановилась?

- В Республике Алтай, в Тыве, Ингушетии, Калмыкии — самых бедных регионах - в 90-е показатели были еще хуже, - сказала «КП» завлаборатории Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. - Но действительно, эти республики как были в конце списка, так и сейчас там же. Эти регионы ориентированы на сельское хозяйство. Там, где развита промышленность, добыча полезных ископаемых, где сосредоточен банковский капитал, там финансовое положение населения ощутимо лучше.

Самый заметный рывок в борьбе с бедностью совершила Чукотка. В 2000 году там за чертой бедности находилось 50,1% населения, а по данным недавнего исследования РИА Новости — уже 8,7%. Обращает на себя внимание и прогресс Чечни: хотя сейчас там каждый пятый живет в крайней бедности, что хуже среднего по стране. Но 20 лет назад это был самый бедный регион страны с уровнем нищеты в 95% - это легко объяснить тем, что регион был истерзан вооруженным конфликтом.

Елена Гришина обратила внимание еще на один фактор. Оказывается, оценка Росстата не совсем объективна.

- Дело в том, что действующие методики оценивают положение населения по денежным доходам, - уточнила Гришина. - А в сельскохозяйственных регионах многие жители получают продовольствие в натуральном виде. Им не нужно покупать овощи, фрукты, мясо в магазинах — у многих есть собственное хозяйство. Это обстоятельство несколько сглаживает картину.

Эксперты отмечают, что бедных у нас становится меньше. Например, в среднем по стране таких в 2019 году оказалось 12,3%, а годом ранее было 12,9%. Однако это выше, чем, например, в самом благополучном 2012 году, когда уровень бедности составлял 10,7%. Сейчас экономисты сходятся на том, что из-за экономических последствий коронавируса ситуация с бедностью ухудшится.

САМЫЕ БЕДНЫЕ

Сейчас...

Республика Тыва - 34,7 (Доля населения с доходами меньше прожиточного минимума,%)

Республика Ингушетия - 30,5

Республика Алтай - 24,2

Карачаево-Черкесская Республика - 24,2

Еврейская АО - 23,9

… и 20 лет назад

Чеченская республика - 94,3

Ингушетия - 94,3

Республика Тыва - 77,9

Дагестан - 72,6

Ивановская обл. - 68,4

Источник: РИА Новости, Росстат, Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели", 2001