Врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом

- Мы уже не раз слышали, что существуют отличающиеся друг от друга китайский и итальянский штаммы [коронавируса], - пишет на своей странице в соцсети заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Алексей Федоров. Многие уверены, что и тяжесть болезни зависит от штамма, который не повезло или «посчастливилось» подхватить. Мол, если он окажется «легким», то отделаешься обычной простудой. А если «тяжелым», то жди грозных осложнений вплоть до реанимации и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Насколько на самом деле состоятельна такая теория, задается вопросом Алексей Федоров, чье отделение в разгар эпидемии было перепрофилировано под Ковид.

Врач пишет о наблюдениях за тем, что видел в больнице, узнал от своих коллег, друзей и знакомых. Приводит истории разных пациентов, в том числе заболевших недавно. Среди них мужчина, у которого целую неделю держалась температура под 39 градусов, были мышечные боли, сильнейшая слабость, и КТ показала поражение всех сегментов легких. У другого пациента — температура 38,7 в течение трех дней, головные боли, стеснение в груди, потеря обоняния, вкуса и сильнейший лающий кашель на протяжении двух недель. У третьей пациентки температура 37,5 в течение нескольких дней, астения, сильная слабость, потеря обоняния, вкуса и апатия в течение 2 недель.

«Вот такое различное течение болезни от одного штамма одного вируса», - резюмирует Адексей Федоров. По его словам, имея перед глазами такие примеры, он все больше утверждается в мысли, что в нынешней эпидемии «все зависит исключительно от индивидуальной реакции нашего организма на вирус». Единственное, что действительно оказывает существенное влияние, это возраст, считает врач.

- Люди моложе 30 лет могут чувствовать себя в относительной безопасности. 35 лет - та граница, за которой могут начаться проблемы, - подчеркивает доктор Федоров.

Также эксперт напоминает, что отдельными факторами риска, на которые уже давно обратили внимание медики, служат лишний вес и сопутствующие болезни: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические, хронические болезни органов дыхания.

В ТЕМУ

В официально опубликованных результатах исследований на сегодня приводятся только данные, как от возраста зависит смертность больных COVID-19. Ученые отмечают, что скачок летальных исходов наблюдается только в старшем возрасте. В то время как среди людей до 60 лет процент умерших от «ковида» очень низкий.

До 10 лет — 0,01% умерших

10-39 лет — 0,2%

40-49 лет — 0,4%

50-59 лет — 1,3%

60-69 лет — 3,6%

70-79 лет — 8%

80+ лет — 14,8%

КСТАТИ

Люди начинают тяжело болеть с молодого возраста

По классификации Всемирной организации здравоохранения люди в возрасте до 44 лет относятся к молодежи. На сегодня действует такая градация:

- Молодой возраст – 18 – 44 года

- Средний возраст – 45 – 59 лет

- Пожилой возраст – 60 – 74 года

- Старческий возраст – 75 – 90 лет

- Долголетие – 90 и более лет.