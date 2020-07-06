Судоверфь «Звезда» приступила к строительству ледокола «Россия»

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству головного атомного ледокола проекта «Лидер»: на верфи режут первые детали корпуса для будущего судна. Ледоколу присвоено имя «Россия». Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

ЧЕРЕЗ ЛЬДЫ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МЕТРОВ

«Предполагается, что на «Звезде» будут построены 200 плавсредств, - отмечает генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. - Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники - атомные ледоколы проекта «Лидер», которые станут гордостью отечественного судостроения. Фактически, мы стоим у истоков новой отрасли промышленности – тяжелого судостроения и базой для нее станет «Звезда».

Контракт на строительство ледокола «Звезда» и государственное предприятие «Атомфлот» подписали 23 апреля 2020 года. Заказчиком работ выступает госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем контракта согласно решению президента РФ Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Общая мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути. До ввода в эксплуатацию ледокола «Лидер» проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать, в том числе атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 МВТ.

НЕ ИМЕЕТ «РОДИМЫХ ПЯТЕН» НЕЭФФЕКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, - пояснил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. - Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идет о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Кроме как на судоверфи «Звезда» строить крупнотоннажные суда в России больше негде. У нас просто нет других таких судостроительных мощностей. Помимо сверхгазовозов и танкеров понадобятся также ледоколы нового поколения - крупнейшие и самые мощные в мире. И важно иметь в виду, что все это - инвестиции в реальные инновации, потребуются высокотехнологичные разработки, которые будут способствовать развитию судостроения».

Судостроительный комплекс «Звезда» создан консорциумом предприятий во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента РФ Владимира Путина. На сегодня портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», заказавшая на судоверфи 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Строительство судоверфи ведется в две очереди. Запущены объекты первой очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов. Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Полностью верфь будет готова к 2024 году.

«Большинство наших верфей были заложены зачастую еще при царе или в раннее советское время, поэтому несут огромное количество «родимых пятен» старой, неэффективной инфраструктуры. Со «Звездой» - обратная ситуация, - резюмировал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. - Верфь создана с нуля, у нее будет самый совершенный, самый большой на постсоветском пространстве сухой док, уникальные краны «Голиаф», огромное количество различного рода машиностроительного оборудования, как отечественного, так и закупленного за рубежом. Поэтому такие сложные сооружения как атомный ледокол проекта «Лидер» нового поколения, пожалуй, в надводном судостроении в настоящий момент может исполнить только эта верфь».