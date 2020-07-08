«Отец года»: Джонни Депп рассказал, что давал марихуану своей 13-летней дочери Лили-Роуз

В Лондоне начался судебный процесс между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. 57-летний актер подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете. Звезда «Пиратов Карибского моря» уверяет, что ни разу не позволил себе ударить Эмбер. Она же настаивает, что Джонни неоднократно проявлял насилие под воздействием алкоголя и наркотиков.

В первый день судебных слушаний показания давал Депп, и ему пришлось подробно рассказать о своей пагубной тяге к запрещенным препаратам. Джонни признался, что дал попробовать марихуану своей дочери Лили-Роуз, когда ей было всего 13 лет. По словам Деппа, он сделал это как ответственный родитель. Актер хотел уберечь дочь от наркотиков, и решил показать ей, как они действуют. Втянулась Лили-Роуз или нет – неизвестно. Сейчас 21-летняя наследница американского артиста и французской певицы Ванессы Паради делает успешную карьеру на подиуме. Лили-Роуз снимается в голливудских фильмах и сотрудничает в качестве модели со многими известными домами мод, в том числе с Chanel.

Сам Джонни уже к 14 годам перепробовал все существующие наркотики. В первый раз он принял психотропный препарат в 11 лет, стащив таблетку у матери. Мать будущего актера лечилась от нервного расстройства, и Джонни решил попробовать, как действует ее препарат. Рано вкусив славу, Депп стал голливудским «плохишом» и употреблял кокаин, ЛСД, марихуану и другие наркотики. Актер признается, что постоянно принимал запрещенные препараты во время семейной жизни с Ванессой Паради. Они расстались в 2012 году, после того, как Джонни влюбился в свою партнершу по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд.

Джонни Депп приехал в Лондон на суд с бывшей женой Эмбер Херд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После расставания с Ванессой у Джонни был период трезвости – он решил завязать. Помог ему в этом Элтон Джон: артист раскрыл Деппу глаза на то, как он гробит свою жизнь. Правда, затишье длилось недолго. Несчастливый брак с Эмбер заставил актера вновь вспомнить про белый порошок и «таблеточки радости». На это и напирают адвокаты актрисы, говоря, что из-за наркотиков Джонни часто становился неуправляемым и агрессивным.

- Употребление наркотиков с юных лет испортило его характер, у него проблемы с контролем гнева, - цитирует слова юристов Daily Mail.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд объявили о помолвке в декабре 2012 года, а поженились в 2015 году. Ради Херд Джонни оставил свою гражданскую жену Ванессу Паради и двоих детей – дочери Лили-Роуз сейчас 21 год, сыну Джеку - 18. Депп и Паради прожили вместе 14 лет, но официально так и не связали себя узами брака.

Депп и Паради прожили вместе 14 лет, но официально так и не связали себя узами брака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось, тяжелый разрыв с экс-супругом Джонни Деппом оставил в душе Ванессы Паради слишком глубокие раны. Но жизнь повернула все по-своему: Джонни развелся с молодой разлучницей Эмбер Херд и коротает время в одиночестве. А Ванесса снова счастлива и влюблена: новым избранником 48-летней актрисы стал ее ровесник, французский режиссер и сценарист Сэмюэль Беншэтри. Пара познакомилась на съемках фильма и поженилась в 2018 году.

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57-летний Джонни уверяет, что никогда не поднимал руку на 34-летнюю Эмбер и требует опровержения. Звезда «Пиратов Карибского моря» утверждает, что это Херд всегда вела себя неадекватно и не раз бросалась на него с кулаками. А однажды (дело было в 2015 году) даже отрезала ему кончик пальца осколком водочной бутылки (подробности).