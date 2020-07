Динозавр-малютка, обнаруженный на Мадагаскаре, оказался прародителем всех гигантских монстров

Как выразились ученые из Американского музея естественной истории (American Museum of Natural History), которые идентифицировали его останки, «этот динозавр легко поместился бы чайную чашку». Рост малютки не превышал 10 сантиметров. Но, на удивление, именно такой заморыш стал прародителем всех динозавров – и наземных и летающих, включая птерозавров и гигантских тираннозавров.

Конгонафон (Kongonaphon kely) или «Крошечный истребитель насекомых» (tiny bug slayer) – так назвали прародителя. Ведь только ими он и питался в силу своего размера. Рвал своими мелкими, но острыми зубками, на которых ученые обнаружили характерные отметины.

"Истребитель насекомых" охотился в основном на жуков триассового периода мезозойской эры.

Останки «истребителя» были найдены на Мадагаскаре еще в 1998 году во время полевых работ - сотрудники музея проводили их совместно с ученые и студентами Университета Антананариво (University of Antananarivo). Но лишь недавно они основательно разобрались с находкой. О чем отчитались в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на который ссылается пресс-релиз музея.

Конгонафоны появились на Земле в мезозойскую эру - несколько сотен миллионов лет назад. Соседствовали с другими, куда более крупными, архозаврами. Конкретно тому – истребителю с Мадагаскара – было 237 миллионов лет.

- Неспроста конгонафоны были такими крошечными, - полагает Кристиан Каммерер (Christian Kammerer), один из руководителей нынешнего исследования. - Как раз благодаря небольшим размерам они не сгинули в небытие во время массовых вымираний, как многие их соседи, а получили возможность эволюционировать. Со временем малютки превратились в полноценных динозавров и птерозавров, которые почему-то еще и стремительно пошли в рост, что называется. Некоторые вымахали в 13-метровых зубастых монстров.

Динозавр=малютка соседствовал с куда более крупными чудовищами и старался им не попадаться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подросли-то не все

Американские и китайские палеонтологи описали в журнале Nature динозавра размером с колибри. Его рост не превышал 7 миллиметров. Останки этого малютки, жившего гораздо позднее «убийцы насекомых», нашли в кусочке янтаря возрастом 99 миллионов лет. Подробности в нашем материале.

Голова динозавра размером с колибри, залипшая в янтаре 99 миллионов лет назад.

КСТАТИ

Знаете ли вы, что динозавры жили на другой стороне Млечного пути? Об этом сообщили ученые NASA. Подробности в нашем материале.