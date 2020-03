Влип: в кусочке янтаря обнаружен крошечный динозавр

Американские и китайские палеонтологи описали свою находку в журнале Nature. Сообщение об этом появилось в Daily Mail. А нашли они кусочек янтаря с головой динозавра внутри. Янтарь — бирманский, его возраст 99 миллионов лет. Стало быть, и динозавр жил в то далекое время. Но однажды проявил неосторожность. И влип, что называется. Влип в смолу, которая со временем застыла в янтарь. И окаменела за десятки миллионов лет. Вместе со своей добычей.

- Никогда такого чуда не видела, - восхищается один из авторов публикации Джингмай О`Конор (Jingmai K. O’Connor) из палеонтологического института китайской академии наук (Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins of the Chines Academy of Sciences, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology). Исследовательница имеет в виду то, что животные, застывшие в янтаре попадаются крайне редко — в основном комары, да мухи, динозавры вообще никогда не попадались, а о том, что они могут быть столь крошечными — с муху, никто даже и не подозревал. Рост обнаруженного ныне едва превышал 7 миллиметров.

Сравните: динозавр и в самом деле невелик.

Динозавр был не детенышем, а взрослой особью — хищником, который питался мелкими насекомыми. Ученые решили, что он походил на современную птичку колибри. И был примерно такого же размера. Oculudentavis khaungraae — так назвали неизвестный прежде вид, к которому принадлежал малютка. Ученые насчитали в его пасти 100 острейших зубов, которые особенно хорошо стали видны на изготовленной трех-мерной модели черепа. Но безоговорочно причислить Oculudentavis khaungraae к классическим ящерам они не решились. Спорят. Не исключают, что он - птицеподобный динозавр. Или даже некое переходное звено от динозавров к птицам. А то и протоптица. По крайней мере клюв существа похож на птичий. Хоть и с зубами.

3-D модель черепа птице подобного динозавра.

На всякий случай исследователи «одели» кроху в перья. Хотя в находке ничего не свидетельствовало о том, что Oculudentavis khaungraae их имел. То есть, представления о его внешнем виде может еще и поменяться. Ведь одно время даже тираннозавров палеонтологи изображали с перьями, пока не договорились, что эти ящеры были все-таки покрыты кожей с чешуйками.

Так в представлении палеонтологов могла выглядеть голова обладателя длинного клюва, обнаруженного в янтаре.

Палеонтологи решили, что обнаруженный динозавр летал. Как колибри.

Oculudentavis khaungraae теперь рекордсмен — в смысле размеров. До него самым маленьким считался динозавр размером с воробья. Австралийские и корейские ученые нашли цепочку его следов в окаменевшей глине одного из озер в Южной Корее. Следы выглядели узнаваемыми по форме — походили на те, которые оставляли рапторы — хищные двуногие динозавры. Но были крошечными. Длина каждого отпечатка когтей не превышала 1 сантиметра. Значит, и тот, кто наследил, был мелким.

Прежние рекордсмены - динозавры размером с воробья.

Тираннозавр: последняя версия.