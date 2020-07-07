"Маски – не снимать!": Онищенко рассказал о возвращении коронавируса осенью

- Геннадий Григорьевич, это правда, к нам осенью ковид может вернуться?

- Он никуда не уходил еще. Товарищ Гамов, успокойтесь, все будет хорошо. У нас уже достаточно высокий уровень популяционного иммунитета в Москве. В результате того, что люди болели, и многие - бессимптомно. Таких у нас от 40 до 60 процентов. И те тесты, которые проводятся, показывают, что сейчас уровень популяционного иммунитета против коронавирусной инфекции достаточно высокий.

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Так что осенью, возможно, будут отдельные случаи в сезон подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Возможно, нам завезут и коронавирусный возбудитель. Но это будут единичные случаи. Наша главная задача – защитить старшее поколение. Вы, товарищ Гамов, к нему относитесь. Поэтому будете под надежной защитой медиков России.

- И как к этому готовиться?

- Привиться от гриппа, который начнется в конце сентября. От гриппа мы вас защитим.

- А я прививался. Маски носить нужно будет?

- Маски мы должны носить каждую осень. Потому что у нас каждую осень приходит более опасная, чем коронавирусная, гриппозная инфекция. В результате которой заболевают сотни миллионов людей на всей планете.

Мы будем жить так, как жили многие десятилетия в советский, постсоветский период. Единственное, я надеюсь, что хорошей памятью о коронавирусной инфекции станет появившаяся привычка наших граждан ходить в масках в общественных местах, в метрополитене, в автобусах. Вот это будет приятное наследие коронавирусной инфекции. Все остальное пусть живет в наших воспоминаниях.

- Спасибо. Будем жить – не тужить!