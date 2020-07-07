2020-07-07T14:08:31+03:00
Василий Песков

17 лет был постоянным спутником Василия Пескова: год назад ушел Николай Старченко

Писатель и журналист оставил воспоминания о Василии Михайловиче, которые семья готовит сейчас к изданию
Людмила СЕМИНА
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Николай Старченко и Василий Песков были близкими друзьями.Николай Старченко и Василий Песков были близкими друзьями.Фото: Facebook
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Сегодня годовщина кончины верного друга Василия Пескова, писателя Николая Старченко.

Николай - наш коллега, сокурсник и друг всей жизни Евгения Черных, обозревателя КП. Старченко в советские времена был главредом прекрасного журнальчика «Юный натуралист», а в новые времена создал и учредил журнал о природе для семейного чтения под названием «Муравейник». Этим названием и подкупил Василия Михайловича, который стал постоянным автором «Муравейника». И подружился с Николаем, который стал в последние 17 лет жизни Пескова его постоянным спутником и соратником в путешествиях и экспедициях по стране. Старченко оставил воспоминания о Василии Михайловиче, которые семья готовит сейчас к изданию. Но его рассказы о старшем друге опубликованы в сборнике «Песковские чтения. Выпуск первый», который вышел весной прошлого года в Воронеже. Новые мемуары войдут уже во второй выпуск. Наблюдения Николая Николаевича за жизнью и деятельностью Василия Михайловича очень ценны. Они были настоящими товарищами по служению Отечеству.

Светлая память Николаю Николаевичу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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