17 лет был постоянным спутником Василия Пескова: год назад ушел Николай Старченко
Сегодня годовщина кончины верного друга Василия Пескова, писателя Николая Старченко.
Николай - наш коллега, сокурсник и друг всей жизни Евгения Черных, обозревателя КП. Старченко в советские времена был главредом прекрасного журнальчика «Юный натуралист», а в новые времена создал и учредил журнал о природе для семейного чтения под названием «Муравейник». Этим названием и подкупил Василия Михайловича, который стал постоянным автором «Муравейника». И подружился с Николаем, который стал в последние 17 лет жизни Пескова его постоянным спутником и соратником в путешествиях и экспедициях по стране. Старченко оставил воспоминания о Василии Михайловиче, которые семья готовит сейчас к изданию. Но его рассказы о старшем друге опубликованы в сборнике «Песковские чтения. Выпуск первый», который вышел весной прошлого года в Воронеже. Новые мемуары войдут уже во второй выпуск. Наблюдения Николая Николаевича за жизнью и деятельностью Василия Михайловича очень ценны. Они были настоящими товарищами по служению Отечеству.
Светлая память Николаю Николаевичу!
ИСТОЧНИК KP.RU