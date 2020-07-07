Над Россией появилась громадная комета, которую в последний раз видели во время строительства египетских пирамид

Ослепительно сверкающий «меч» висит над северным горизонтом. Ручка «меча» украшена бриллиантом. Широкое лезвие обращено вверх: «меч» готов нанести удар. Так, или примерно так, описали бы комету, которая этими летними ночами парит над Россией, в Средние века. Несмотря на мрачную романтику такого рассказа, именно так она и выглядит!

Комета стала неожиданной гостьей. Ее обнаружил 27 марта космический телескоп NEOWISE. Ее так и назвали, NEOWISE, по имени «первооткрывателя». Раньше кометы открывали люди, и кометы назывались по-человечески, Чурюмова-Герасименко, Энке, Швассмана-Вахмана. Теперь – космические роботы, и клички у комет нелюдские. 3 июля комета пролетела над Солнцем. Ждали, что она погибнет, расплавится в солнечной «доменной печи». Но она выжила, лишь яркости набралась. И явилась на ночном северном небе. Стала самой яркой за десятилетие. Комету можно легко наблюдать простым глазом. Особенно если вы живете чуть южнее Воронежа, и вам не мешают белые ночи. В бинокль она раскрывается во всей красе.

NEOWISE невероятная. Крутится по очень вытянутой орбите. Солнце едва удерживает ее своим тяготением. В прошлый раз комета посетила окрестности Земли 4500 лет назад. В Египте тогда строили пирамиды. Представляете, последними ее видели люди, таскавшие каменные блоки на эти грандиозные сооружения. «Прораб» кричит, погоняет, бьет бичом. Уставшие рабы пригнулись, еле плетутся. Вдруг – ропот. Цепочка остановилась. В глубокой тишине кто-то сдавленно крикнул. Толпа повалилась на колени. Надсмотрщик взревел от гнева, занес плетку, но, посмотрев на него, охнул в ужасе. В мутном от песчаного ветра египетском небе светилась Она. Теперь ее видите вы.

В этот раз путь кометы серьезно изменится, и причина – мы, точнее, наша планета. 23 июля комета сблизится с Землей. Расстояние будет большим, упасть нам на головы ей не грозит. Но притяжение Земли поменяет ее орбиту. Земля как бы вытолкнет ее еще дальше к звездам. В следующий раз она вернется уже не через 4500 лет, а через 6800 лет. Если вернется.

Но мы забыли сказать самое главное. Комета движется в сторону, обратную движению планет и «обычных» комет. Это говорит о том, что она – межзвездная, а наша Солнечная система ее захватила своим притяжением. Какая звезда дала ей жизнь? Что, или кого, она видела на своем пути? Этого мы не знаем.

Будь мы древними людьми, мы бы страшно напугались. Кометы считались предвестниками беды. Сегодня мы смотрим на них непредвзятыми глазами, и видим сверкающее, как звезда, ядро. Окружающую его туманную кому. И длинный хвост: вещество, которое «солнечный ветер» выбросил из кометы. Но прежде люди, заранее готовые к зрелищам ужасов, видели, глядя на кометы, то отрубленные головы, то мечи, то потоки крови. Впрочем, судя по тому, что творится в социальных сетях, мы от Средних веков ушли не очень далеко. Комета несет вторую волну короновируса, уверяют фантазеры. И это не самое дикое, что пишут в эти дни. В принципе понять людей можно. Этот год отметился невероятно мрачными событиями. Комета как бы возвращает нас в древнее коллективное бессознательное: вековой опыт поколений остался где-то на подкорке, и при случае оживает.

На самом деле нет никаких научных причин бояться комет. Почему боялись раньше? Дело в том, что на заре науки астрономия и астрология представляли собой одну дисциплину. Древние шумеры, например, записывая положение Луны на небе, обозначали путь светила как «дорогу бога Луны». Луна, Солнце и планеты двигались по четко очерченным орбитам. Уже тысячелетия назад наука могла предсказывать, где и когда они окажутся. Но кометы появлялись и исчезали внезапно. А значит, были какой-то аномалией, «гневом богов» или «болезнью небес». В конце концов философ Аристотель заявил, что кометы к космосу отношения не имеют. В космосе все четко и предсказуемо. А в земной атмосфере – хаотично и токсично. Границей космоса считалась орбита Луны (отсюда – выражение «подлунный мир», то есть, собственно, наш мир, не космический). Кометы были объявлены вредными земными испарениями, которые по какой-то причине сконденсировались и зажглись от небесного жара. А раз так, почему бы им не влиять на наши дела?

Эта теория продержалась полтора тысячелетия. Наконец в XVI веке датский астроном Тихо Браге сумел измерить расстояние до кометы, и оно оказалось огромным. Теория Аристотеля развалилась. Точку поставил исследователь Эдмунд Галлей в XVII веке. Он обратил внимание, что некая яркая комета появляется на небе с периодом в 76 лет. Это значило, что кометы – в самом деле космические тела, как планеты, только орбиты у них очень вытянутые. Он предсказал следующее появление кометы. И она вернулась. Теперь мы зовем ее кометой Галлея.

В последний раз зла от комет ждали в 1910 году. Земля проходила через хвост кометы Галлея. Незадолго до этого астрономы нашли в веществе хвоста отравляющие вещества. Пошел слух, что мы отравимся. А это было как раз время широкого распространения химического оружия. Стали закупать противогазы. По Земле пронеслась паника. Но прошли – и ничего. Вещество хвоста оказалось таким разреженным, что просто растворилось в земной атмосфере.

Конечно, если комета упадет на Землю, будет то еще шоу. Считается, что такой небольшой кометой был Тунгусский метеорит. Комета очень рыхлая, и состоит из конгломерата льда и камней. Поэтому Тунгусское тело не смогло прорваться к Земле и оставить кратер. Вместо этого оно взорвалось в атмосфере. И все равно ударная волна была ого-го.

Чтобы увидеть комету NEOWISE, достаточно собственных глаз, но бинокль усилит ощущения. Телескоп не нужен – но, если есть, не помешает, только поставьте увеличение поменьше, комета крупная, увеличивать ее не нужно. Найти комету легко. Между часом и двумя ночи посмотрите на северный, чуть со смещением к востоку, горизонт. Комета будет висеть невысоко, в лучах полночной зари. Вы сразу заметите ее ядро, которое выглядит, как звездочка, и вслед за этим поймете, что от ядра вверх тянется мощный хвост. Хорошим ориентиром служит яркая звезда Капелла. Она плавает невысоко над северным горизонтом. От Капеллы надо опуститься вниз и несколько налево.

Сфотографировать комету проще простого. Нужен любой штатив и по сути любой фотоаппарат. Конечно, мощный объектив окажется хорошим подспорьем, но в принципе сфотографируете любым. Сначала установите резкость по той же Капелле. Чувствительность поставьте около 400-800, больше не надо, получите «зерно». Наведите фотоаппарат на комету. Поставьте режим «с задержкой», как вы обычно снимаете компанию друзей и хотите успеть, добежать, чтобы тоже в кадре оказаться. Задержка нужна, чтобы движение ваших пальцев не смазало картинку. Экспериментируйте. Небо светлое, при выдержке 1-2 секунды оно «забьет» комету. Значит, ставьте выдержку меньше. Какую именно – легко поймете опытным путем. Дерзайте!