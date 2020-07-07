Есть рекорд: игрок в американский футбол Патрик Махоумс подписал контракт на 500 млн долларов

Прогнозы о том, что пандемия собьет пену на перегретом спортивном рынке, похоже, не оправдались. Сегодня стало известно, что игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити» 24-летний Патрик Махоумс подписал новый 10-летний контракт с клубом на 503 млн долларов. Полумиллиардной сделке способствовала победа «Канзаса» в Супербоуле, где Махоумса признали самым ценным игроком.

Есть рекорд! До этого самый большой контракт в истории профессионального спорта имел бейсболист клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут. В 2019 году аутфилдер подписал 12-летний договор на сумму 430 млн долларов.

Кстати, такая форма многолетних контрактов с самыми яркими звездами в Америке уже давно вошла в норму. Легендарный баскетболист Майкл Джордан еще в 1988 году подписал с «Чикаго» восьмилетний контракт, правда всего на 25 млн долларов. Но несмотря на то, что по ежегодной зарплате Его Воздушество не входил даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА, пересматривать договор никогда не стремился, поскольку в десятки раз больше зарабатывал на рекламе. Но когда контракт в 1996 году закончился, чтобы Джордан не убежал в другую команду, ему уже положили 30 млн долларов в год. Кстати, на такую зарплату в клубе только спустя 15 лет вышел Коби Брайант.

Многолетние контакты со звездами популярны и в НХЛ. И здесь самое большое соглашение за всю историю Лиги имеет Александр Овечкин. Владелец клуба "Вашингтон" Тед Леонсис не прогадал – Александр Великий отработал эти деньги сполна, и с ним готовы продлить контракт в следующем году.

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ, ИМЕЮЩИХ САМЫЕ БОЛЬШИЕ МНОГОЛЕТНИЕ КОТРАКТЫ В НХЛ

Александр Овечкин - $124 млн ($9,54 млн в год) – капитан «Вашингтона» имеет 13-летний контракт до 2021 года, который клуб готов с ним продлить.

Артемий Панарин - $81,5 млн ($11,64 млн в год) – форвард в прошлом году заключил контракт с клубом «Нью-Йорка Рейнджерс» на семь лет до 2026 года.

Евгений Малкин – $76 млн ($9,5 млн в год) - форвард имеет контракт с «Питтсбургом» на 8 лет до 2022 года.

Никита Кучеров - $76 млн ($9,5 млн в год) – форвард имеет 8-летний контакт с «Тампой» до 2027 года.

Сергей Бобровский – $70 млн ($10 млн в год) – заключив в прошлом году 7-летний контракт с «Флоридой», российский вратарь стал самым дорогим вратарем НХЛ.

Баскетбол

Тимофей Мозгов – $65 млн ($16,25 млн в год) – у российского центрового четырехкратный контракт с «Лос-Анжелес Лейкерс» закончился в прошлом году.

КСТАТИ

Роналду и Месси набивают себе цену

В европейском футболе ситуация иная. Даже Криштиану Роналду, при переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году, подписал контракт всего на 6 лет с зарплатой в 11 млн евро в год. Другое дело, что контракт потом пересматривался и продлевался, но все же… Сейчас зарплата портунальца в «Ювентусе», с которым он имеет 4-летний контракт, составляет 31 млн «чистыми».

Кстати, сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира является не Роналду, а Лионель Месси, имеющий оклад в «Барселоне» в 90 млн евро «грязными» в год (порядка 45 млн «чистыми»). Сейчас клуб старается переподписать свою главную звезду, но ни о каких пяти и тем более десятилетних контрактах речь не идет.

Напомним, что Роналду за свою карьеру, в основном за счет спонсорских контрактов, уже заработал миллиард. Месси на подходе…