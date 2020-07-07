Как прожить на 15 тысяч в месяц: половина россиян перешла в жесткий режим выживания

Каждый десятый россиянин за время пандемии полностью лишился заработка, а каждый пятый значительно потерял в доходах. Такие данные сообщили «КП» в страховой компании «Росгосстрах Жизнь», которая провела соцопрос совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

Почти у половины страны (45%) среднемесячные доходы не превышают 15 тысяч рублей в месяц, а 70% получают не более 25 тысяч рублей в месяц. Цифры достаточно шокирующие, если учесть, что официальная средняя зарплата в стране – порядка 48 тысяч рублей.

За время пандемии число бедных в стране начало резко расти. Например, с 7% до 8% выросла доля тех, чьи доходы не превышают 5 тысяч рублей (очевидно, это различные пособия от государства - например, по безработице). И с 31% до 36,5% увеличилась армия россиян, получающих меньше или около прожиточного минимума (5-15 тысяч рублей). Зато почти вдвое сократился российский средний класс (люди с доходами 50-100 тысяч рублей) – их доля упала с 7,5% до 3,5%.

- В последние десять лет рост доходов был только у самой высокообеспеченной прослойки населения. Поэтому и росли средние показатели, - объясняет «КП» директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин. - А пандемия только усилила процесс роста бедности. Многих уволили, перевели на минимальную зарплату, отправили в отпуск, зачастую неоплачиваемый. Краткосрочные выплаты из резервных фондов немного поправят ситуацию, но проблемы не решат. А проблема в том, что у нас нет четко сформулированной политики борьбы с высоким уровнем социального расслоения.

- А нет ли лукавства в цифрах? Не прибедняются ли люди — опрос же проводился по телефону, декларацию о доходах они же не предоставляли...

- По своему опыту как социолог, скажу, что телефонные опросы дают достаточно достоверную картину. Люди, скорее, даже завышают свой уровень доходов — есть у нас такое, многие стесняются бедности.

- Но как можно прожить на 5 тысяч? Кто эти люди?

- У кого-то есть участок, но далеко не у всех. Я видел таких людей в малых городах. Их доходы - не смерть от голода, но очень низкий уровень жизни. Помогают родственники, соседи, вещи даже не покупают, а берут то, что другие выкидывают или просто отдают им. Люди с низкими доходами не имеют возможности нормально питаться, получать качественную медпомощь. Все это ведет к снижению продолжительности жизни.

НАГЛЯДНО

Где самый высокий процент бедных

Кабардино-Балкария - 56,3 % (доля населения)

Астраханская обл. - 55 %

Ставропольский край - 52,6 %

Волгоградская обл. - 48,3 %

Новгородская обл. - 42,9 %

(По данным «Росгосстрах Жизнь»).