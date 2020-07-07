2020-07-07T23:55:50+03:00
Общество

«Зеленые» ВУЗы: Помочь экологии и попасть в международный рейтинг

Экологи рекомендуют российским alma mater перейти на сортировку мусора
Анна ГЛАДКИХ
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Экологи рекомендуют российским alma mater перейти на сортировку мусораЭкологи рекомендуют российским alma mater перейти на сортировку мусораФото: Shutterstock
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Экологи призывают российские университеты начать сортировку твердых бытовых отходов. Для этого предлагают в свободном доступе скачать пособие «Как внедрить раздельный сбор в вузе». Инструкция поможет начать и шаг за шагом развить экологической направление в деятельности учебного заведения, привить студентам любовь к природе и бережное отношение к окружающей среде.

Как отмечают авторы проекта, их цель - приучить студентов к адекватному обращению с отходами. Молодые специалисты с большой вероятностью внедрят полезные знания на местах своей работы.

Также внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов выгодно и самому университету. Это снизит экологический вред на территории и сэкономит средства на вывоз мусора.

Немаловажным является и тот фактор, что это позволит участвовать в российских и международных рейтингах «Зеленых» ВУЗов.

Напомним, в России хотят законодательно утвердить раздельный сбор отходов. На данный момент в эксперименте хотят принять участие 24 субъекта России. Но присоединиться может любой другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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