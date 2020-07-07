2020-07-07T15:32:57+03:00
Звезды

«Лиза еще и замуж за Илью выйдет!»: роман Авербуха с «папиной дочкой» Арзамасовой может иметь продолжение

Актриса долго скрывала отношения от посторонних
Ирина ВИКТОРОВА
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Возможно дружба переросла во что-то большее.Возможно дружба переросла во что-то большее.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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25-летняя Лиза Арзамасова и 46-летний Илья Авербух наконец-то перестали скрывать отношения. Парочку заметили на одной из летних веранд столицы за романтическим ужином, во время которого стало понятно, что Лизу и Илья связывает теперь не только давняя дружба. Похоже дружба переросла в итоге романтические чувства.

Знакомство случилось, когда звезда «папиных дочек» каталась в ледовом шоу Авербуха на «Первом канале». Ни о каком романе тогда речи не шло, чувства пришли гораздо позднее. Авербух на проекте был наставником, а Лиза каталась в паре с чемпионом мира по фигурному катанию Максимом Ставийским. Потом было много встреч – звезды «Ледникового периода» часто участвуют в различных шоу и мероприятиях. Сердце Елизаветы последний год было занято, но имя кавалера она не раскрывала. Ей приписывали роман то с театральным партнером, то с коллегой по благотворительному фонду. Арзамасова отмалчивалась, подчеркивая, как ей повезло с кавалером: «Везет на мужчин, умеющих совершать большие красивые поступки». Молодую актрису снимают в сериалах, она играет в театре, в марте к 25-летию отпремьерила моноспектакль «Через постель».

Лиза снимается в кино с юных лет, и у многих больших артистов выросла, как говорится «на глазах». Ее все считают артисткой строгих правил. «Лиза много занимается благотворительностью, она попечитель в фонде «Старость в радость». Мама с ней часто была рядом, сопровождала – девочка воспитана в строгости. Так что Лиза еще и замуж за Илью выйдет! Хочется, чтобы у них все сложилось. А то ведь сейчас у молодых часто случается так, что погуляют и разбегаются», - рассказывает kp.ru коллега Арзамасовой.

Илья Авербух – владелец ледовой империи, продюсер и организатор не только ледовых, но и многих других крупных мероприятий всероссийского масштаба. Авербух человек очень обеспеченный и очень завидный холостяк. У него единственный наследник – 16-летний сын, рожденный в браке с Ириной Лобачевой. Мартин последние несколько лет живет с отцом – это был выбор мальчика. С матерью общается, встречается. Илья и Мартин легко нашли общий язык. Как нам стало известно, живут отец и сын вдвоем. Женщина пока на их кухне не хозяйничает.

Пока Авербух не комментирует новые отношения, впрочем, он отвергал и все предыдущие романы. А вот Арзамасова подтвердила журналу Hello их отношения. Однако, время покажет перерастут ли они во что-то большее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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