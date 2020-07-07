2020-07-07T22:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Бразилии заболел коронавирусом

У Жаира Болсонару подтвердился COVID-19
Алексей ФОКИН
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Жаир Болсонару, долгое время отрицавший сам факт существования COVID-19Жаир Болсонару, долгое время отрицавший сам факт существования COVID-19Фото: REUTERS
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Коронавирус добрался до еще одного представителя мировой элиты. Теперь им заболел президент Бразилии Жаир Болсонару, долгое время отрицавший сам факт существования COVID-19.

Болсонару обнаружил симптомы заболевания еще в воскресенье, а уже в понедельник врачи зафиксировали высокую температуру и снижение уровня насыщения крови кислородом, правда томография легких не выявила патологий. И вот сегодня пришли результаты анализов, подтвердившие диагноз. При этом бразильский лидер заявил, что лечится гидроксихлорохином - препаратом от малярии, который ВОЗ не одобрила для терапии при COVID-19. Сам же Болсонару активно продвигает данное средство в качестве панацеи от вируса. Кстати, это же лекарство принимал и Дональд Трамп для профилактики COVID-19.

При этом глава государства заявил, что продолжит исполнять свои обязанности, общаясь с советниками и министрами с помощью видеоконференций.

Пикантная подробность состоит в том, что в субботу Болсонару посетил резиденцию посла США в стране, где отпраздновал вместе с дипломатами день независимости Соединенных Штатов. На официальной страничке местного МИД президент позирует, обнявшись вместе с послом и другими гостями вечера, причем все они находятся без масок. Пока посольство не комментирует здоровье главы американского диппредставительства.

Стоит отметить, что Болсонару во многом прославился как высокопоставленный "COVID-диссидент". Хотя в его администрации еще в середине марта заразился сотрудник пресс-службы, сам глава государства заявлял, что ему "не страшен никакой коронавирус", и всячески противился введению чрезвычайных мер из-за "гриппчика". Оппозиция даже потребовала его отставки "по причине неспособности бороться с эпидемией", но Болсонару устоял.

Тем временем Бразилия находится на втором месте в мире по числу инфицированных COVID-19. Всего им заразились более 1,6 миллиона жителей страны, от болезни скончались свыше 65,5 тысяч бразильцев, при этом 906 тысяч пациентов выздоровели. В местом минздраве считают, что стабилизацию числа новых случаев можно ожидать уже в этом месяце, а в августе должно начаться снижение темпов распространения вируса.

Президент Бразилии заявил что у него положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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