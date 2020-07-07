В Москве загорелось здании НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая

В Москве произошел второй за день пожар. Днем горел металлический ангар с машинами в Парке Киноприключений, где обычно проходят фестивали и рок-концерты, выступления каскадеров и огненных театров, а вечером загорание произошло в здании НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая.

- Нам звонок о возгорании поступил в 22.53. Спасатели прибыли по адресу Миклухо-Маклая, д. 16/10, к. 1. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что с крыши железо-бетонного 7- этажного здания наблюдается дым, - прокомментировали «КП» в ГУ МЧС по Москве.

- Говорят, что там на крыше баллоны с газом? – спрашиваю.

- Такой информации не поступало. Площадь возгорания была 10 квадратных метров. Сейчас уже открытый огонь локализован. Проводится разведка и проливка территории.

- А в помещении были люди, проводилась эвакуация?

- Нас на входе встретила охрана. Сотрудники сказали, что никого нет, но наши коллеги проверят территорию. Сведений о пострадавших не было.

Как уже выяснили спасатели, на крыше горел битум, который обеспечивает гидроизоляцию здания.