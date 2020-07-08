2020-07-08T12:17:05+03:00
Спорт

Как выглядят знаменитые спортсменки после самоизоляции

Солдатова показала шпагат с отрицательным углом - Волочкова отдыхает
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александра Солдатова и её уникальный шпагат.Александра Солдатова и её уникальный шпагат.Фото: Instagram.com
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Известные спортсменки приступают к активным тренировкам и демонстрируют в соцсетях свои лучшие навыки и упражнения, отточенные на самоизоляции. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая, правда, пока не вернулась в состав сборной, выставила в Инстаграм фото своего уникального шпагата. Причем, делает его она настолько естественно, что кажется, это доступно каждому, а не только Волочковой. Хотя, и знаменитой балерине показать такой отрицательный угол вряд ли удастся. А потом Саша выставила и видео своей любимой программы – теперь уже оказавшийся на грани банкротства после пандемии Цирк дю Солей плачет в сторонке.

Тянем резину после карантина

А вот другая красавица-спортсменка Дарья Клишина выставила менее эффектный, но очень эффективный для активных людей комплекс упражнений для ног.

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Today I want to show you 11 exercises which make your ankle stronger and more balanced
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«Сегодня хочу показать вам 11 упражнении для укрепления мышц стопы, однои маленькои , но очень важнои части опорно-двигательного аппарата

Я занимаюсь занимаюсь своими стопами на протяжении всего сезона и считаю, что это очень важно для всеи спортивнои формы в целом. Для людеи , не занимающихся профессионально спортом, делать упражнения на стопы тоже полезно

Работая над укреплением мышц стоп, пальцами, окружающими их суставами, мы не только улучшаем состояние наших ног, но и помогаем всему телу в целом», - написала знаменитая прыгунья в длину.

Фигурные фигуристки

А вот питерские фигуристки из группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова радуются тому, что вырвались на сборы в Кисловодске.

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Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки!
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«Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки!», - пишет Туктамышева.

И обе фигуристки выставляют у себя в соцсетях их танец на спортплощадке.

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Bananza with love from Liza and Sonia
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«Бананза», с любовью, от Лизы и Сони», - подписывают девушки.

А перед своим первым сбором девушки успели еще неплохо позагорать под Питером.

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Софья Самодурова успела перед сборами позагорать.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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