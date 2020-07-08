2020-07-08T12:52:04+03:00
Общество

Резкие смены температуры и много осадков: Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о шквалистом ветре, граде и грозе
Лилия БУЛАТОВААся КУЗНЕЦОВА
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Погода в европейской части России придёт в норму 10 июляПогода в европейской части России придёт в норму 10 июляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Комсомольской правде" о значительном изменении температуры в европейской части России, отметив, что последние дни жара превышала температурную норму для региона на 6-7 градусов.

Синоптик сообщил, что из-за столкновения двух воздушных масс с разными физическими свойствами и разным температурным режимом, температура снизится сразу на 10 градусов. Кроме того, столкновение приведёт к шквалистым усилениям ветра, дождю, граду и грозе.

Вильфанд сообщил, что погода нормализуется к 10 июля, ожидается переменная облачность без осадков.

- Температура и завтра, и послезавтра покажется очень холодной, а на самом деле она будет около нормы. Может быть, на один градус ниже нормы или около нормы. В общем, будет именно тот температурный фон, который характерен для этого времени года, когда ночью 10-12, днем 21-23, - отметил Вильфанд в беседе с KP.ru.

Метеоролог также отметил, что большинство опасных погодных явлений характерны именно для лета из-за быстрого перемещения тёплых, насыщенных влагой воздушных масс по остывающей поверхности в более высокие слои атмосферы. Роман Вильфанд рассказал, в метеорологии это называют конвекцией.

- При этом происходит быстрая конденсация водяных паров, облакообразование, высота верхней границы достигает очень значительных величин – до 10-12 километров в умеренных широтах, на юге ещё больше. <...> Зимой этого не бывает. Зимой в основном воздушные массы перемещаются вдоль поверхности, - добавил синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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