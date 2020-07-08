Дочери Михаила Ефремова, Евгения Кафельникова, Александра Серова и другие дети, отрекшиеся от звездных родителей
Что ж, надо признать: иногда мы растим детей так, как нам кажется правильным, а они вырастают — и машут ручкой. Или так: не воспитываем вообще, занимаемся работой и «важными делами», а потом оборачиваемся — их и след простыл. Со звездными родителями такое бывает часто. «КП» представляет самые громкие скандалы в одинаково несчастных семьях знаменитостей.
Анна Мария Ефремова
«Не маленький, сам разберется», — написала в инстаграме 19-летняя Анна Ефремова в первые часы после смертельного ДТП на Смоленской площади. К слову, ни один ребенок актера не приехал на место трагедии, пока Михаил Ефремов шатался между машинами с вопросом «Точно никто не умер?». Ненадолго заскочил Сергей Гармаш и Иван Стебунов — партнеры по «Современнику», но вскоре уехали и они. Анна, позиционирующая себя как «лесбиянка, небинарный отпрыск актерской династии» тоже не особо стремится помогать отцу — никого не просит о снисхождении, не пробовала повлиять на выбор адвоката или реноме отца. Вскоре Анна намерена поменять пол и, пока отец сходит с ума в ожидании жесткой уголовной ответственности, Анна делает публикации в инстаграме о видах сексуальной ориентации и феминизме. Подписчики хвалят. За месяц с момента трагедии девушка опубликовала всего один пост, посвященный отцу, с пространными пояснениями по теме из серии «мнение оставлю при себе до лучших времен».
Алеся Кафельникова
Дочь прославленного и скандального теперь теннисиста Евгения Кафельникова — модель. Алеся Кафельникова пару лет назад имела серьезные проблемы с наркотиками, лечилась от зависимости, а теперь вроде как завязала. Тогда Кафельников публично заявил, что дочь наркозависима. С тех пор девушка вообще никак не общается с папой. Она говорила, что «общение с отцом доводит меня до нервного срыва», и якобы Евгений добавил Алесю в черный список в телефоне, чтобы не получать от нее сообщений и звонков. Кроме того, модель уверена, что растративший очки популярности 46-летний теннисист пиарится за счет молодой и востребованной 21-летней Алеси.
Мишель Серова
Весной 2019 года 26-летняя Мишель Серова вышла замуж за 32-летнего предпринимателя Романа. Отца девушки, певца Александра Серова, на свадьбе не было. Позже артист объяснил, что был занят, но подарил паре двухэтажный особняк в Подмосковье.
В передаче "Секрет на миллион" Мишель показала подареный коттедж.Фото: www.youtube.com
Однако через некоторое время молодожены переехали в Москву. Якобы Мишель так удобнее из-за учебы. Тогда и поползли слухи о разладе в семье Серовых. В одном из интервью вокалист даже попросил не упоминать имя дочери, потому что «с ней сложные отношения, она меня не слышит, не понимает».
Ариадна Волочкова
Дочери эпатажной балерины Анастасии Волочковой исполнилось 14 лет. И живет она не с мамой, а с отцом — коммерсантом Игорем Вдовиным и его девушкой Еленой Николаевой в Москве. Чувствует себя совершенно прекрасно — занимается выездкой на лошадях (у девушки второй взрослый разряд), читает книги и пишет картины вдали от пиар-безумия, в которое вечно втянута ее знаменитая мама. Кроме того, Ариадна ведет блог в инстаграме, где по чуть-чуть зарабатывает на рекламе.
Доход с продажи картин (подписывает их как «A.Volo») дочь Волочковой отправляет на благотворительность — в приют для животных «Юна».
В эфире программы «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова призналась, что «Ариша не одобрила моего нового бойфренда». Может, поэтому Ариадна и решила съехать. А может, потому что захотела спокойной и взрослой жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU