2020-07-08T12:48:25+03:00
Звезды

Дочери Михаила Ефремова, Евгения Кафельникова, Александра Серова и другие дети, отрекшиеся от звездных родителей

Отпрыски знаменитостей вырастают и все чаще хотят спокойной и нормальной жизни
Константин ГЛЫБА
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Алеся Кафельникова уверена что отец пиарится за её счет.Алеся Кафельникова уверена что отец пиарится за её счет.Фото: Instagram.com
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Что ж, надо признать: иногда мы растим детей так, как нам кажется правильным, а они вырастают — и машут ручкой. Или так: не воспитываем вообще, занимаемся работой и «важными делами», а потом оборачиваемся — их и след простыл. Со звездными родителями такое бывает часто. «КП» представляет самые громкие скандалы в одинаково несчастных семьях знаменитостей.

Анна Мария Ефремова

«Не маленький, сам разберется», — написала в инстаграме 19-летняя Анна Ефремова в первые часы после смертельного ДТП на Смоленской площади. К слову, ни один ребенок актера не приехал на место трагедии, пока Михаил Ефремов шатался между машинами с вопросом «Точно никто не умер?». Ненадолго заскочил Сергей Гармаш и Иван Стебунов — партнеры по «Современнику», но вскоре уехали и они. Анна, позиционирующая себя как «лесбиянка, небинарный отпрыск актерской династии» тоже не особо стремится помогать отцу — никого не просит о снисхождении, не пробовала повлиять на выбор адвоката или реноме отца. Вскоре Анна намерена поменять пол и, пока отец сходит с ума в ожидании жесткой уголовной ответственности, Анна делает публикации в инстаграме о видах сексуальной ориентации и феминизме. Подписчики хвалят. За месяц с момента трагедии девушка опубликовала всего один пост, посвященный отцу, с пространными пояснениями по теме из серии «мнение оставлю при себе до лучших времен».

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Анна Мария посвятила всего один пост отцу с момента аварии.
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Алеся Кафельникова

Дочь прославленного и скандального теперь теннисиста Евгения Кафельникова — модель. Алеся Кафельникова пару лет назад имела серьезные проблемы с наркотиками, лечилась от зависимости, а теперь вроде как завязала. Тогда Кафельников публично заявил, что дочь наркозависима. С тех пор девушка вообще никак не общается с папой. Она говорила, что «общение с отцом доводит меня до нервного срыва», и якобы Евгений добавил Алесю в черный список в телефоне, чтобы не получать от нее сообщений и звонков. Кроме того, модель уверена, что растративший очки популярности 46-летний теннисист пиарится за счет молодой и востребованной 21-летней Алеси.

Мишель Серова

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Общение с отцом доводит Алесю до нервного срыва.
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Весной 2019 года 26-летняя Мишель Серова вышла замуж за 32-летнего предпринимателя Романа. Отца девушки, певца Александра Серова, на свадьбе не было. Позже артист объяснил, что был занят, но подарил паре двухэтажный особняк в Подмосковье.

В передаче "Секрет на миллион" Мишель показала подареный коттедж. Фото: www.youtube.com

В передаче "Секрет на миллион" Мишель показала подареный коттедж.Фото: www.youtube.com

Однако через некоторое время молодожены переехали в Москву. Якобы Мишель так удобнее из-за учебы. Тогда и поползли слухи о разладе в семье Серовых. В одном из интервью вокалист даже попросил не упоминать имя дочери, потому что «с ней сложные отношения, она меня не слышит, не понимает».

Ариадна Волочкова

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Отец не смог приехать на свадьбу к дочери, но особняк молодым подарил.
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Дочь Анастасии Волочковой объезжает лошадей.
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Дочери эпатажной балерины Анастасии Волочковой исполнилось 14 лет. И живет она не с мамой, а с отцом — коммерсантом Игорем Вдовиным и его девушкой Еленой Николаевой в Москве. Чувствует себя совершенно прекрасно — занимается выездкой на лошадях (у девушки второй взрослый разряд), читает книги и пишет картины вдали от пиар-безумия, в которое вечно втянута ее знаменитая мама. Кроме того, Ариадна ведет блог в инстаграме, где по чуть-чуть зарабатывает на рекламе.

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Доход с продажи картин дочь Волочковой отправляет на благотворительность.
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Доход с продажи картин (подписывает их как «A.Volo») дочь Волочковой отправляет на благотворительность — в приют для животных «Юна».

В эфире программы «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова призналась, что «Ариша не одобрила моего нового бойфренда». Может, поэтому Ариадна и решила съехать. А может, потому что захотела спокойной и взрослой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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