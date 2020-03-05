2020-03-05T19:24:07+03:00
Звезды

"Не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня «отдать»": Алеся Кафельникова заявила об унижении отца

Модель ответила на заявления родителя о ее неадекватном поведении
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алеся Кафельникова ответила отцу в блогеАлеся Кафельникова ответила отцу в блогеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алеся Кафельникова разразилась гневной отповедью после откровений отца. Евгений Кафельников откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью. Он заявил, что "на показы Chanel ее больше не возьмут, потому что модель пришла на кастинг в нетрезвом состоянии".

Алеся Кафельникова ответила отцу в блоге. Она заверила, что давно с ним не общается. "Я пыталась, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва потому, что он играл на публику... Никакой поддержки, просто унижения", - сообщила модель.

По ее словам, родитель пытался за ее счет повысить свой статус. "Такого я не пожелала бы и врагу. Он никогда и ни с чем мне не помогал", - поведала Алеся.

Девушка отметила, что никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии: "Такого никогда не было и не будет".

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После чего огорошила признанием. Мол, родитель хочет выдать ее замуж против ее воли. "Не собираюсь я делать то, что он хочет. Не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня «отдать»", - пишет Кафельникова.

Она заявила, что не хочет жить в доме отца. "Там руководит уже девушка всего на пару лет старше меня", - резюмировала Алеся.

Напомним, Евгений Кафельников высказался об участии наследницы в модных показах. По словам спортсмена, у дочери вряд ли получится добиться больших успехов в модельном бизнесе, потому что она совершила ряд непростительных поступков. Евгений уверяет: он всегда подбадривал дочь и давал советы. Более того, он много раз просил других дать шанс наследнице.

Алеся Кафельникова - единственный ребенок самого титулованного теннисиста в истории России. Родители девушки давно в разводе. Алеся жила с отцом, но в 2017 году неожиданно ушла из дома и заблокировала Евгения Кафельникова в соцсетях. Позже выяснилось, что у модели были проблемы с наркотиками, и с этой зависимостью она боролась несколько лет. Позже она рассказывала и о том, что страдает биполярным расстройством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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