2020-06-09T00:33:05+03:00
Звезды

"Нечего за рулем пьяным ездить!": дочь Ефремова отказалась помогать ему после скандального ДТП

19-летняя Анна-Мария осталась безучастна к трагедии
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Михаил Ефремов остался без поддержки близкого человека.Михаил Ефремов остался без поддержки близкого человека.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Авария, которую актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы, может обернуться для виновника реальным сроком. По словам адвоката Сергея Жорина, при наличии пострадавших дело из административного превращается в уголовное с мерой наказания от трех до семи лет лишения свободы. К сожалению, пострадавший в ДТП есть - 40-летний водитель фургона, в который влетел джип Ефремова, получил множественные переломы и находится в крайне тяжелом состоянии.

Сразу после аварии Михаил Ефремов вышел из машины. Очевидцы посчитали, что актер пьян. Позже это подтвердили в ГУ МВД, Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сразу после аварии Михаил Ефремов вышел из машины. Очевидцы посчитали, что актер пьян. Позже это подтвердили в ГУ МВД,Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем временем, поддержать актера на место аварии приехали его семья, друзья и коллеги - артисты Сергей Гармаш и Иван Стебунов, который, возможно, находился в машине Ефремова в момент столкновения. А вот дочь горе-водителя, который, по словам очевидцев, был в невменяемом состоянии, отказалась помогать отцу и осталась дома. 19-летняя Анна-Мария Ефремова, рожденная в предыдущем браке с актрисой Ксенией Качалиной, доходчиво объяснила свою безучастную позицию.

- Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Во-первых, не маленький - сам разберется. Во-вторых, нечего (тут девушка употребила нецензурное слово. - Ред.) ездить пьяным за рулем. Третье - вроде никто не умер. Четвертое - у него есть директор, которая занимается всеми этими вопросами. И пятое: если посадят, буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам, - разложила по полочкам Анна-Мария.

amefremovaamefremova
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария
414 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем, сын знаменитого нарушителя, актер Никита Ефремов признался, что для него это ДТП - настоящая трагедия.

- Я на эмоциях, лучше не буду ничего пока комментировать, - кратко ответил прессе Ефремов-младший.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Точно никто не умер, точно?": Михаил Ефремов после жесткого ДТП еле стоял на ногах и просил закурить

В соцсетях обсуждают невменяемое поведение артиста (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
"Мы ездили мерить давление": Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации артистки
ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом
Пострадавший в аварии с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии
ДТП с участием Михаила Ефремова попало на запись камер видеонаблюдения
Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в Москве
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нет
В Совфеде оценили идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом
Учительница раскритиковала Дудя за ошибки в интервью. Юрий покаялся
ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах
Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США
От коронавируса вылечились почти 4,5 тысячи российских военных
Залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского составит 1,25 млн долларов