"Нечего за рулем пьяным ездить!": дочь Ефремова отказалась помогать ему после скандального ДТП

Авария, которую актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы, может обернуться для виновника реальным сроком. По словам адвоката Сергея Жорина, при наличии пострадавших дело из административного превращается в уголовное с мерой наказания от трех до семи лет лишения свободы. К сожалению, пострадавший в ДТП есть - 40-летний водитель фургона, в который влетел джип Ефремова, получил множественные переломы и находится в крайне тяжелом состоянии.

Сразу после аварии Михаил Ефремов вышел из машины. Очевидцы посчитали, что актер пьян. Позже это подтвердили в ГУ МВД,Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем временем, поддержать актера на место аварии приехали его семья, друзья и коллеги - артисты Сергей Гармаш и Иван Стебунов, который, возможно, находился в машине Ефремова в момент столкновения. А вот дочь горе-водителя, который, по словам очевидцев, был в невменяемом состоянии, отказалась помогать отцу и осталась дома. 19-летняя Анна-Мария Ефремова, рожденная в предыдущем браке с актрисой Ксенией Качалиной, доходчиво объяснила свою безучастную позицию.

- Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Во-первых, не маленький - сам разберется. Во-вторых, нечего (тут девушка употребила нецензурное слово. - Ред.) ездить пьяным за рулем. Третье - вроде никто не умер. Четвертое - у него есть директор, которая занимается всеми этими вопросами. И пятое: если посадят, буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам, - разложила по полочкам Анна-Мария.

amefremova Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

Между тем, сын знаменитого нарушителя, актер Никита Ефремов признался, что для него это ДТП - настоящая трагедия.

- Я на эмоциях, лучше не буду ничего пока комментировать, - кратко ответил прессе Ефремов-младший.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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