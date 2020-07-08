Как западные СМИ отреагировали на арест Ивана Сафронова: фактические ошибки и поспешные выводы

Реакция зарубежных СМИ была предсказуема. Фото: REUTERS

7 июля спецназ ФСБ арестовал Ивана Сафронова — советника главы Роскосмоса, а ранее — военного журналиста. Он был признанным экспертом в военной технике, писал, например, об экспортных контрактах на поставку российских изделий за рубеж.

Сейчас в «поставке за рубеж» подозревают уже его самого — в смысле некоей «чувствительной информации», которой Сафронов якобы снабжал одну из стран НАТО (источники, близкие к следствию, неофициально называли Чехию, где со времён Холодной войны находилось гнездо резидентуры ЦРУ и других западных разведок).

В России арест экс-журналиста вызвал недоумение даже среди некоторых патриотических публицистов. А что об этом событии написали зарубежные СМИ?

Арабский канал «Аль-Джазира» осветил арест нейтрально, упомянув различные версии «дела Сафронова», а также то, что в случае осуждения молодому человеку может грозить до 20 лет тюрьмы. Подчёркнут неприятный казус, когда после его публикации о возможных поставках наших боевых самолётов «Су» в Египет, госсекретарь США Майк Помпео грозил Каиру санкциями.

Влиятельная заокеанская газета New York Times написала резко критическую статью. В первом же абзаце Иван Сафронов именуется «уважаемым бывшим журналистом». Во втором абзаце автор статьи, Эндрю Хиггинс, перепутал СМИ-публикатора видео с задержанием Сафронова: вместо «LifeShot» написал «LifeNews» (такой информационный портал существовал до 2016 года, сейчас его преемник называется иначе).

Также автор подчёркивает, что две крупных газеты, в которых раньше работал Сафронов, «не имели доступа к гостайне», а также всячески выставляет Россию «репрессивным государством». Например, вспоминает сфабрикованное дело другого журналиста Ивана — Голунова, год назад заподозренного в изготовлении наркотиков. Впрочем, автор NYT «забывает» сказать, что когда обман вскрылся, Голунова немедленно выпустили.

Нейтрально, однако с симпатией к арестованному выдержана публикация британского медиа-холдинга Би-Би-Си. Указано, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, поэтому какую-либо информацию о нём получить крайне трудно. «Молодой человек, писавший на чувствительные, военные темы, друзья описывают его как честного и открытого профессионала», — подчёркивают авторы.

А вот крупнейшие чешские СМИ (напомним, есть версия, что «чувствительная информация» от Сафронова поставлялась в Чехию) на арест военного эксперта пока не отреагировали.