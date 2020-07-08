Анфиса Резцова о перевыборах президента Союза биатлонистов: Меняют шило на мыло

Биатлон оказался единственным видом спорта, где бурная жизнь не затихала и во время самоизоляции. Одна группа наезжала на действующего президента СБР Владимира Драчева и даже писала письмо, призывая отправить его в отставку. Другая отстреливалась… В результате в начале лета договорились о том, чтобы 11 июля провести внеочередную конференцию, где состоятся перевыборы. Разобраться в конфликте нам помогает наша знаменитая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова, у которой сейчас две дочери Дарья Виролайнен и Кристина Резцова входят в состав сборной России.

- Анфиса Анатольевна, в биатлоне грядут выборы. Осталось два кандидата – Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Такой расклад был и два года назад, когда Драчева выбрали президентом федерации. А проигравший ему Майгуров вошел в состав правления СБР. Что изменится, если выберут Майгурова?

- Ничего не изменится. Такая свистопляска, к хорошему не приведет. Даже если сейчас они проведут конференцию, и там выберут Майгурова, то Витя тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады.

- Одна из главных проблем нашего биатлона заключается в том, что мы не имеем своего представителя в Международной федерации. Майгуров, несколько лет назад входил в IBU и даже дружил с бывшим президентом Андерсом Бессебергом. Но в результат допинг-скандалов норвежца, да и Майгурова, оттуда убрали...

- Да, не дружил, общался просто. Контакты были хорошими на международной арене. А Драчев общается только здесь, у нас.

- А с новым президентом IBU шведом Олле Далином контакта нет?

- Я так глубоко не лезу. Просто я знаю, что раньше Витя общался на этой арене. Не знаю, сейчас кто-то вхож, есть ли какое-то общение.

- А как дела в сборной России, говорят, что и тренерский состав толком не утвержден. Кто сейчас тренирует Кристину Резцову?

- В женскую сборную недавно назначили Шашилова. Михаил Викторович неплохой специалист в стрельбе. Но Кристина чего-то непонятно, чудит. Не знаю даже, с кем она сейчас тренируется. Команда сейчас на сборах, а ее там нет. Неразбериха полная сейчас в сборной. Кто что и как – непонятно.

- Ваша старшая дочь Дарья, которая живет в Финляндии, где тренируется?

- Пока в Финляндии, с мужем. Она готова подключиться здесь к команде. Но пока у них там, выезда не дают.

- А вы за кого, за Драчева или за Майгурова?

- Сложно судить, когда меняют шило на мыло… Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, то пусть он доработает и потом отчитается, за весь олимпийский цикл. Не потому, что у меня какие-то симпатии к Драчеву. Просто все эти выборы, перевыборы только усугубляют ситуацию… бардак полный творится в биатлоне.