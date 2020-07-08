2020-07-08T18:00:07+03:00
Звезды

"Такой ужас": подруга прервала молчание о смертельном ДТП Михаила Ефремова

Актер два дня после аварии не мог говорить
Ольга ЛИБГАРДТ
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8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Фото: Артем Геодакян/ТАСС8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Имя Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы у всех на слуху. Многие коллеги и друзья артиста успели поделиться своими мыслями по поводу произошедшего. Адвокаты Михаила Олеговича каждый день озвучивают новые детали резонансного ЧП. И вот теперь прервала молчание близкая подруга звезды "Современника", которая до недавнего времени оставалась в тени.

Подруга с ужасом переживает происходящее с Михаилом Ефремовым. Татьяна Беркович много лет дружит с актером. Она одной из первых прибыла на место ДТП. "Мы дружим с 1996 года. То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна.... Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить", - поведала женщина.

По ее словам, если б в аварии погиб бы не Сергей Захаров, а Михаил, то не было бы такого шума и грязи. "Люди бы его канонизировали, осознали бы сразу весь масштаб личности. А сегодня он для всех пьяное мурло...", - разводит она руками.

Женщина называет свое знакомство с Ефремовым подарком судьбы: "Как подруга, которая знает Мишу, знает всех его жен, детей… Мы настолько понимаем друг друга, что это совершенно особого рода отношения, которые даются не всегда и не всем".

Именно Татьяна была той самой женщиной, которая одной из первых приехала на место ДТП, а потом встретила сожительницу Захарова в больнице. "Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: «Ты как?». Такой ужас... Это был человек, который только что получил дубиной по голове. Пощупала его. Он спросил, что с парнем из другой машины. И попросил меня поехать к нему в больницу", - вспоминает она.

Всю ночь бизнесвумен пробыла в клинике, куда привезли раненого в аварии водителя. Первым туда приехал начальник Сергея Захарова. "Я спросила, где родственники? На что он сказал, что позвонил его жене, та сказала, что с ним давно не живет. Это, мол, не ее проблемы. Через 40 минут приехала Ира, плакала... Мы не думали, что Сергей умрет", - цитирует ее "СтарХит".

Она также посоветовала всем дождаться суда. "Миша оступился. Я на это смотрю как на роковое стечение обстоятельств. Он несся на огромной скорости весь последний год. Но не к успеху, а к этому страшному дню. Его несло, несло... И он оказался в данной точке", - резюмировала Татьяна.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам. Позже защитник отметил, что его не так поняли.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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