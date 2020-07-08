Каким будет 1 сентября 2020: В школах пройдут линейки, но в новом формате

Коронавирусные ограничения в той или иной степени продлятся до осени. Так, школьникам придется отказаться от традиционных линеек на День знаний в привычном формате. Вместо этого ученики отпразднуют 1 сентября в новом режиме:

- У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, и по понятным причинам мы проведем их немножко в другом формате, с учетом требований Роспотребнадзора, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на Международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования». — Школьники и учителя придут в школы, образовательный процесс начнется, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов.

Правда, как именно школьники отпразднуют День знаний, пока не уточняется. С учетом запрета именно на массовые мероприятия возможно, что вместо общешкольных линеек ученики смогут отметить праздник, разойдясь по кабинетам со своим классным руководителем и одноклассниками. Точно известно одно – в первый же учебный день школьникам предстоит проверка знаний:

- 1 сентября в школах будет проведена диагностика знаний школьников, - сообщил Сергей Кравцов. - Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас есть программа, которая поможет ликвидировать проблемы и выровнять образовательные результаты.

Учитывая, что последние три месяца учебы школьники провели на дистанционке, проверка знаний совсем не будет лишней. Вопрос лишь в том, так ли обязательно проводить ее в первый же день занятий, или лучше было бы все же дать детям возможность отпраздновать возвращение за привычные парты.